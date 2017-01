Adrian Voicu, singura noutate de la reunirea galben-albaştrilor

Olimpia a sunat adunarea iar jucătorii lui Bogdan Andone au avut programat ieri primul antrenament din acest an.

A fost mai degrabă o şedinţă de alergare în jurul terenului dacă ţinem cont că suprafaţa de joc a stadionului Olimpia e acoperită cu un strat considerabil de zăpadă şi gheaţă.

A lipsit Dumitru Muntean, transferat la UTA Arad, în schimb am consemnat şi prima noutate. E vorba de jucătorul de la Voluntari, Adrian Voicu. Acesta poate evolua şi în banda stângă dar şi atacant după cum ne mărturiseşte antrenorul Bogdan Andone.

Tehnicianul Olimpiei s-a arătat oarecum dezamăgit de lipsa terenurilor de pregătire în Satu Mare şi de faptul că echipa va fi nevoită să plece în alte părţi pentru antrenamente şi amicale.

„Vom juca în Ungaria şi de asemenea încercăm să rezolvăm acel cantonament în Cipru. Am încercat să văd dacă nu am putea merge în jurul Bucureştiului dar acolo e şi mai rău din cauza vremii”, a spus Andone care regretă despărţirea de Dumitru Muntean şi în acelaşi timp spune că şi ar mai dori încă doi jucători pentru a întări lotul.

„Am avut aici la Satu Mare discuţii cu un jucător dar nu a acceptat oferta şi a plecat.Acum mai purtăm discuţii şi vedem zilele următoare ce se mai întâmplă” a spus tehnicianul galben-albaştrilor.

Până la rezolvarea cantonamentului Olimpia va juca primele amicale din 2017săptămâna viitoare marţi şi joi cu juniorii de la Baia Mare şi cu o echipă din Ungaria.

Bogdan Andone a vorbit şi despre situaţia actuală din liga a 2 a şi despre programul ciudat pe care Olimpia îl are .

„Cum să îmi programez eu vârful de formă dacă joc prima etapa la Braşov şi apoi stau două runde. Practic meciul cu Braşov va fi aşa ca un amical.Apoi mai e şi situaţia terenurilor. Nu interesează pe nimeni de la Federaţie că jucătorii îşi riscă sănătatea în aceste condiţii cu terenuri îngheţate şi vreme foarte rece. Ca să nu mai vorbim că noi în tur am strâns 10 puncte cu echipe care acum s-au retras. Şi culmea cu toate am jucat în deplasare. Am pierdut şi puncte şi aproape 1 miliard cu deplasările” a răbufnit Andone.

Iată lotul prezent la stadion: Anca-Trip, Șuta – Duruș, Mureșan, Heil, Iuhas, Ciul, Villand, Onicaș, Krausz, V. Pop, Rus, Pană, Kanaloș, Faur, Bura, Tudoran, Ludușan, Voicu, Erdei.