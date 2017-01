Alin Toșca, oficial la Betis Sevilla

Fundasul Alin Tosca a semnat un contract valabil pentru urmatoarele cinci sezoane cu Betis Sevilla si devine al doilea jucator roman din La Liga.

Fostul stelist a efectuat marti vizita medicala si a semnat contractul pana in 2021 cu gruparea andaluza.

Betis Sevilla a platit un milion de euro pentru transferul jucatorului de 24 de ani de la Steaua, iar jucatorul va avea in primul an un salariu de 300.000 de euro.

Fost jucator la Unirea Urziceni, Sageata Navodari, Viitorul si Steaua, pentru care a evoluat in ultimii trei ani, Tosca a adunat 207 meciuri la nivel intern si international, anunta site-ul oficial al celor de la Betis.