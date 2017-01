Angajări la Primăria Satu Mare

Primăria municipiului Satu Mare organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a patru posturi contractuale, vacante la Serviciul administrativ și protocol. Este vorba despre un inspector de specialitate, un șofer și două femei de serviciu. Proba scrisă va avea loc la data de 1 februarie, ora 10.00, la sediul instituției din Piața 25 Octombrie nr. 1, iar interviul în data de 7 februarie (ora 10.00). Probele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul. După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă. Dosarele candidaților vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs, parter camera 6, între orele 09.00 și 16.00, la sediul instituției, P-ța 25 Octombrie nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării in Monitorul Oficial. Cerințele specifice pentru postul de inspector de specialitate sunt: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență în domeniul științelor economice, vechime în muncă minim 5 ani în specialitatea studiilor. Cei care optează pentru postul de șofer, trebuie să aibă: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și permis de conducere categoria B, C și D; vechime în muncă și experiență profesională în calitate de șofer/conducător auto minim 2 ani. Candidații pentru cele două posturi de îngrijitori trebuie să aibă minim: 8 clase; vechime în muncă 3 ani, cu experiență în specificul postului. Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, la telefon 0261/807561 sau pe site-ul instituției www.satu-mare.ro.