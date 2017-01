Aqua President – un revelion de 5 stele ”ca la mama acasă”

”Uau … ce revelion tare am putut trăi …” meditez în liniștea confortului ”a la carte du President” după o săptămână petrecută de la trecerea dintre ani; rememorând evenimentele petrecute ”ca ieri” cu muzică populară, disco, de petrecere, ce mai … o adevărată petrecere bihoreană în … apă termală. ”Cum în apă termală …? Păi foarte simplu; … cum îi stă bine omului ca la trecerea dintre ani să stea cu paharul de șampanie în mână în jacuzzi și-n bazinele cu hidromasaj și să …” ”Bine, bine … lasă vrăjeala și treci la fapte …” îmi sună imperativ foamea din conștiință …

Seară bihoreană la President Hotel

Ne aflăm în ultima zi a anului în sala de evenimente a hotelului, prinși în plină horă: ”uiiu și iară iu” … țipuresc dansatoarele prinse la mijloc de partenerii de joc din Ansamblul folcloric ”BIHORUL”. Colinde, sorcove, populare bihorene … ce mai trai nenicule! ”Dar unde dragoste nu e / nimic nu e …” ne șoptește melancolic domnișoara solistă a formației ”Larisa Band” … ”Vă invit să poftiți la masă să gustați din preparatele de Revelion …” ne îmbie domnul Mitică Fechete, unul din managerii Complexului Turistic President.

Ca la telecomandă și-n pas de Jumpa – Humba brazilian ne aciuăm la o masă în timp ce – n față ni se perindă ”ispite culinare” nemaivăzute. Trecem de gustarea rece și de ”Pieptul de rață în sos de gutui” ca prim aperitiv cald care ne învârte pupilele ochilor în ritmuri de păcănele; ”ne luptăm” cu al doilea aperitiv cald, în persoana ”Ruloului de păstrăv cu somon și sos de creveți”, ”urcând” voinicește pe un ”Mușchi de vită Wellington cu aspic de curcan și sos de arpagic”, pentru ca-n final să ne odihnim papilele gustative cu un binemeritat și rafinat desert după rețeta casei. ”Aoleu … da’ ce bun a fost!” … exclamăm plini de încântare discutând cu o pereche de tineri căsătoriți de prin zonă. ” Dar ce se întâmplă pe afară!”

Revelion cu păpuși, distracții, jocuri și dans

Amețiți de atâtea informații și șampanie bună, intrăm la ”Taverna”, un salon cu tematică foarte, foarte veselă și zglobie, unde suntem înconjurați de copii; de mulți copii care sar încântați de jocurile actorilor de pe scenă. ”În dorința de a-i face pe clienții noștri să se simtă din ce în ce mai bine, ne-am gândit să organizăm în mod consecutiv programe speciale pentru copii între 3 și 10 ani, astfel încât, adulții să se distreze în Sala de evenimente, fără grijă și siguri fiind că cei mici sunt în siguranță și se simt foarte bine. Zis și făcut … am adus o trupă de actori de la Teatrul de Păpuși din Oradea, am amenajat sala cât mai tematic posibil … și … ” Și parcă am poposit în lumea celor mici. Strigăte de bucurie, înlănțuite cu cântece pentru copii, într-o atmosferă plină de baloane și confeti.

”Tânăr vreau mereu să fiu …”

Ne aflăm în restaurantul hotelului unde o mare de adolescenți și de tineri strigă, cântă și dansează pe diferite ritmuri care se succed de la un moment la altul într-o frenezie continuă … și …

10 – 9 – 8 – 7- 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 : LA MULȚI ANI 2017!

… ne trezim afară, unde un superb spectacol de artificii anunță venirea unui Nou An. Să dea Bunul Dumnezeu ca Anul nou născut să ne ofere din înțelepciunea vremurilor și din bucuria Veșniciei în EL.

Revelion în apă termală ”Made in President”

”Vrem să vă ducem acum într-un alt loc super tare” suntem luați pe sus de gazde. Intrăm în Aquaparc unde … ”Ne-am gândit să introducem pentru prima dată în România, Revelionul în Aquaparc, în costum de baie, un party unde clienții să stea în bazine, saune, să se dea pe tobogane, într-un cuvânt să se distreze, consumând după bunul plac produse specifice revelionului aici în Aqua.” ”Bună seara, sunt DJ Ray și vă invit la dans” … sună o voce amabilă și caldă în timp ce muzica de discotecă ne pătrunde plăcut urechi. ”La început am avut o îndoială că va ieși ceva din această inițiativă, așa că am organizat momentul doar pentru aproximativ de 300 de persoane, dar după semnalele pe care le avem deja este un succes și am avut chiar solicitări de înscriere la revelionul următor.”

80 de lei – preț regal de President

”Programul de revelion la Aqua a început de la ora 8 seara, având organizat bufet suedez cu hrană rece, mâncare gătită, băuturi răcoritoare și alcoolice, lumea având acces la mâncare de la 8 seara până la 2 noaptea, după ora 2, continuându-se cu distracția …” ”Partea de meniu a intrat în preț?” ”Da, toate au intrat în preț. Un preț modic, promoțional de 80 de lei. Știi noi avem colaborare în timpul anului cu cei de la pensiuni. Și ei ne-au spus că ar fi bine să putem organiza astfel de ocazii pentru clienți, pentru că ei nu au condiții să organizeze astfel de momente festive și de altfel i-ar deranja pe clienții care doresc liniște în camere.”

Muzică populară și petrecere maximă

”Doamnelor și domnilor venit de la Cluj, cântă pentru dumneavoastră: Ovidiu Furdea Someș” Ne deplasăm în zona toboganului roșu și încercăm să ne facem loc printre lumea adunată ”ciorchine” și … ”Tocmai am discutat cu o familie care a plătit 300 de lei de persoană pentru Revelionul de la Sala de evenimente și m-a întrebat dacă poate să schimbe și să vină la evenimentul din Aquaparc;” ne șoptește Mitică Fechete. ”Eu le-am spus că n-ar fi o problemă în acest sens numai că altele sunt condițiile pentru revelionul în Aqua față de evenimentul similar din sala respectivă. Mi-au răspuns că nu e nici o problemă și tocmai mi-au confirmat că nu puteau lua o hotărâre mai bună. Le place la nebunie.”

Rămânem în zona President – Felix pentru că petrecerea continuă și vă așteptăm și pe dumneavoastră pe aici. Mai ales că de luni cei mici încep școala. V-am pupat ardelenește. Pa!

Valeriu Ioan