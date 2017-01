Aqua Star îi aşteaptă pe sătmăreni la bălăceală şi pe timpul iernii

Sezonul rece nu este rezervat doar iubitorilor de munte, de schi şi al pasionaţilor de sporturi de iarnă. Chiar dacă este iarnă şi gradele din termometru sunt mult sub zero, multă lume caută încă să se relaxeze în apă, la un aquapark.Dacă ştrandurile şi majoritatea complexelor acvatice şi-au închis porţile odată cu sfârşitul verii, cei care au bazine acoperite îşi continuă însă activitatea. Este şi cazul Aqua Star-ului din Satu Mare, primul aquaparc din regiune.

Aquaparcul Aqua Star s-a deschis în 2013, fiind considerat unul dintre cele mai moderne din România. A durat mai mult de doi ani până s-a ajuns să se pună la punct acest complex balneo -climateric însă aşteptarea a meritat. “Am dorit să sărim în sprijinul sătmărenilor de a nu mai „migra” în Ungaria mai ales că proprietăţile apelor termale de la noi sunt recunoscute. În viziunea noastră dorim ca Satu Mare să devină un oraş balnear după cum dorim să dezvoltăm afacerea în sensul că aşteptăm investitori pentru pensiuni şi hoteluri”, ne-a declarat Barbara Zoltan, directorul executiv Aqua Park.

Investiţia s-a ridicat la 8,5 milioane euro din fonduri europene, din care 70% nerambursabili, prin Programul Operaţional Regional. Aqua Star este deschis tot timpul anului, are 9 bazine, din care cinci piscine exterioare şi patru interioare cu destinaţii diferite, oferind totodată servicii precum saune, hidromasaj, bazin cu apă, hidroterapie, kinetoterapie, masaj, o zonă de divertisment sportiv şi spaţii de joacă pentru copii. Aquaparkul are o capacitate de 2.000 de persoane/zi în sezonul estival şi circa 500 persoane/zi în extra sezon. Cel mai atractiv element al complexului îl constituie cele trei tobogane, din care unul – considerat cel mai lung din această zonă a ţării – are 76 de metri.

“Piesa de rezistenţă” o constituie cele şapte saune:2 finlandeze, 2 cu aburi, 2 cu infraroşii şi o salină după cum există şi servicii de masaj, hidromasaj, hidrokinetoterapie în grup. În afară de acestea există o bază de tratament cu fizioterapie, masaj, medici de specialitate, hidromasaj. Baza de tratament Aqua Medica oferă consultaţii medicale şi tratamente balneo-fizio-kinetoterapeutice și masaj şi wellness într-un ambient plăcut, vizitatorilor care solicită astfel de servicii. Începând cu 2017 clienţii bazei de tratament vor beneficia de cea mai avansată aparatură din domeniu. Este vorba de un aparat de terapie combinată (cu două canale electroterapie+un canal ultrasunet + un canal laser), un aparat de terapie laser, un aparat pentru drenaj limfatic Lymphastimun, un aparat de magnetoterapie.

Cu o capacitate de 2.000 de persoane/zi în sezonul estival şi circa 500 persoane/zi în extra sezon, Aqua Star a fost vizitat anul trecut de 230 000 de turişti.”Desigur că în sezonul de vară avem mai mulţi turişti dar e îmbucurător faptul că numărul lor a crescut şi în anotimpul rece când clienţii noştri au folosit piscinele acoperite, saunele dar şi sălile de sport. Ceea ce este cu adevărat pozitiv pentru noi e faptul că avem tot mai mulţi turişti din judeţele vecine dar şi din localităţile de graniţă din Ungaria şi Ucraina”, ne spune administratorul Aqua Star, Bereczy Zsolt.

Cele spuse de administratorul complexului au fost confirmate de faptul că mii de sătmăreni dar şi maramureșeni, sălăjeni și clujeni, cât și persoane din străinătate, au luat cu asalt, după sărbători, bazinele şi saunele aquapark-ului. Pentru a scăpa de kilogramele în plus, o parte dintre aceştia au ales să facă mişcare în apă și să petreacă nişte ore de relaxare. Turiştii care au venit să se relaxeze aici s-au declarat mulţumiţi de condiţiile întâlnite, mai ales că o parte dintre aceştia se aflau pentru prima dată la aquapark şi nu se aşteptau ca la Satu Mare să găsească atât de bune condiţii.

Nicolae Ghişan