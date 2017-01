Ardudul, din nou în sărbătoare!

Poate niciodată Eminescu şi Ziua Naţională a Culturii Române n-a fost atât de puternic trăită de locuitorii unui oraş, aşa cum este Ardudul.

Motivaţiile aduse de primarul Ovidiu Duma s-au finalizat simplu: „Consider că este o sărbătoare de cinstire a marelui poet Eminescu şi este minunat că s-a stabilit şi Ziua Culturii!”.

Desigur, inginerul Ovidiu Duma a răspuns diverselor întrebări din cadrul emisiunii televizate „Oameni şi Fapte”, din care am aflat preocupările acestuia la început de an. Iată că la Ardud funcţionează bine ANL, urmând să se construiască 24 de case pe str. Viilor şi un bloc pentru tineri până la vârsta de 38 de ani. Toate demersurile au fost făcute, totul este aprobat. Deşi nu poate vorbi concret încă de buget, calculul făcut, estimările sunt pe aşteptările oamenilor din Ardud, deşi a redus enorm taxele şi impozitele. Se bazează mult pe proiectele realizate, multe din ele câştigătoare, pe proiecte în curs de realizare şi pe activitatea locuitorilor de pe raza oraşului. Numai aşa poate explica bunele rezultate de până acum, plus apariţia şi buna funcţionare a multor întreprinderi industriale, fabrici şi firme de pe raza Ardudului.

Legat de învăţământ, cultură şi sport, reuşeşte Ovidiu Duma lucruri pe care nu le-au reuşit oraşe de tradiţie, centre mari din ţară. Dacă la lupte, cu antrenorul Barbul are succese mari, în acţiuni culturale populaţia este mulţumită, aceasta se datorează specialiştilor şi celor care răspund din partea Primăriei. Să vedeţi, stimaţi cititori, câte proiecte sunt în derulare şi câte sunt iniţiate pentru a obţine fonduri pentru a realiza ceea ce este necesar în Ardud! Câte busturi legate de istoria şi cultura României, câte monumente sunt amplasate în locuri vizibile în Ardud sau la cimitire, n-ai crede că sunt nu numai păstrate, dar folosite cu succes la diversele manifestări! La frumosul bust al lui M. Eminescu, cu prima strofă din „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”, au fost prezenţi sute de oameni, de toate vârstele, s-a vorbit despre geniul nostru, s-au depus coroane de flori, pe melodia cântată de vocile cristaline ale copiilor şcolii din Ardud. A fost un moment încărcat de emoţii, nimic forţat şi totul cu bun simţ. Cu toţii s-au îndreptat în sala mare de spectacole, care a devenit neîncăpătoare, toţi fiind invitaţi să participe la un eveniment cultural de primă mărime „Eminescu în imaginea contemporanilor”, realizat cu sprijinul scriitorilor Nicoară Mihali, care în deschidere, a ţinut un frumos discurs despre viaţa şi activitatea lui Eminescu, despre legăturile acestuia cu Maramureşul.

E adevărat, spusele lui Nicoară Mihali, adunate, au fost un splendid curs universitar. Au vorbit, ca semn de mulţumire şi mândrie pentru această sărbătoare, dl. deputat Romeo Nicoară, dl. Drăgan, dna Feher şi, desigur, dl. Ovidiu Duma. Spectacolul a fost unul cunoscut în ţară şi demn de toată lauda. Regia lui Claudiu Pintican a făcut ca piesa de teatru „Pe mine mie… redă-mă” să ridice mai mult prestigiul Teatrului „Ararat” din Baia Mare. Frumoasă legătură realizată între versurile nemuritoare ale lui Eminescu, pe o muzică adecvată, cu piesa lui Shakespeare „Cum vă place”, ca în final spectatorii s-o aprecieze astfel!

Luate la un loc, tot ce s-a întâmplat vineri la Ardud nu este altceva decât ce ar trebui să se întâmple în orice localitate de pe teritoriul ţării, acolo unde trăiesc români. Casa de Cultură din Ardud, cu inimosul director, merită felicitări, iar locuitorii Ardudului să fie mândri că li se dă posibilitatea să trăiască evenimente pregătite excepţional, cu trudă, cu talent, cu multă voinţă din partea primarului, a Consiliului local şi chiar din partea multor locuitori!

Concluzia lor a fost una: „Nu-l vom uita nicicând pe Eminescu! Ne mândrim cu el!”. Mai sunt păcătoşi care-l blamează pe Eminescu, dar mai păcătoşi suntem noi, care le permitem s-o facă! Urmăriţi emisiunea sâmbătă 21 ianuarie, ora 21.00, marti ora 16.00 si vineri ora 22.00.

Teodor Curpaş