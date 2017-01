Avem cel mai slab sistem medical din Europa

Țara din Europa cu cel mai slab sistem medical este România. Este concluzia unei analize ample care vizează 35 de ţări europene. Ani la rând România a ocupat în mod constant locul 32, acum a obţinut cel mai mic punctaj, fiind depăşită la calitatea serviciilor medicale de Muntenegru, Bulgaria şi Albania. România a obținut doar 497 de puncte, în condiţiile în care punctajul minim începe de la 333. Astfel, ţara noastră a căzut sub Muntenegru, Bulgaria şi Albania în clasament şi are un scor de aproape două ori mai mic decât Olanda şi Elveţia, ţările cu cele mai bune sisteme medicale din Europa. România stă aproape la fel de rău şi la capitolul sumelor pentru sănătate alocate pe cap de locuitor, cu puţin sub 500 de dolari. Doar Albania stă mai slab decât noi. Şi aici suntem depăşiţi atât de Bulgaria, cât şi de Ungaria. La polul opus, Norvegia alocă de aproape 10 ori mai mulţi bani decât noi, iar Elveţia şi Luxemburg de aproape 9 ori.