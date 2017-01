Becali îi răspunde lui Piţurcă: “Nu ţi-e ruşine?”

Gigi Becali a reactionat, vineri seara, dupa ce cu o zi in urma Victor Piturca declarase raspicat ca actuala echipa Steaua nu mai are nicio legatura cu adevarata Steaua din Ghencea.

“El si cu Paunescu m-au adus. Zice ca a gresit? Pai a gresit, pentru ca eu cu banii aia luam orice echipa si nu aveam probleme. Ei sa zica merci, ca altfel Steaua era desfiintata pana acum. Nu ti-e rusine? Ce sunt minciunile astea? Nici chiar asa, sa zici ca am furat eu Steaua. Daca am furat eu 94%, ai furat si tu 4% si ai luat bani”, a declarat Becali la Digi Sport.

Patronul Stelei a explicat si cum s-a facut transformarea echipei in societate pe actiuni cu sprijinul lui Viorel Paunescu si Victor Piturca.

“Piturca a votat in Adunarea Generala pentru transformarea in societate pe actiuni. Va arat procesul verbal cu semnatura lui. Am vorbit atunci ca eu, Piti si Paunescu sa o transformam in societate pe actiuni sa nu dispara Steaua, ca nu mai erau bani. Am dat bani pe numele lor, apoi in 4-5 ani, cand societatea devenea profitabila, imi dadeau banii inapoi. Nea Viorel s-a retras si mi-a cesionat partea lui, iar el, domnul Piturca, pe banii mei pe care ii dadusem pe numele lui, a luat 4% din actiuni si apoi mi le-a vandut inapoi mie cu 500.000 de euro”, a mai povestit Becali.