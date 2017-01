Becali nu schimbă numele echipei

Gigi Becali ramane tare pe pozitie si spune ca nici nu se gandeste sa schimbe numele echipei Steaua. Mai mult, patronul ros-albastrilor anunta ca e hotarat sa mearga pana in panzele albe pentru a-si apara cauza.

“Cum sa-mi iei numele cand eu asa m-am nascut? Ce vrei sa spui, ca n-a existat Steaua? Nu schimb numele echipei si merg mai departe, la Curtea Suprema la Luxemburg si cer inapoi cele 10 milioane”, a spus Becali intr-o conferinta de presa.

“Vii dupa 15 ani si imi spui ca mi-ai luat 2.5 milioane de euro pentru chirie si nu ai stiut. Erau buni aia 2.5 milioane, nu? Ce aveti cu mine daca voi nu puteti avea Steaua”, a adaugat Becali.

Patronul Stelei sustine ca a platit 33 milioane de euro statului roman numai prin impozite si ca a investit bani la Steaua inca din anul 2000, adica cu trei ani inainte de a prelua oficial echipa de fotbal desprinsa din Clubul Sportiv al Armatei.

“Din 2000 si pana in 2003 am dat 10 milioane de euro la club. Intr-un raport din 2001 se spune ca am platit 6 milioane de dolari si ca se va face o societate pe actiuni, unde eu voi primi actiuni. Trebuia sa luam Steaua in trei: eu, Piturca si Paunescu. Piturca mi-a cesionat bani si a spus ca nu are de unde sa-mi dea bani. Apoi Paunescu la fel. Ei doi m-au bagat intr-o gaura si acum zic ca am furat. Am luat echipa de la asociatia lui Paunescu, n-am treaba cu Armata. De ce sa schimb numele daca Rosu si Boroi au semnat? CSA a fost acolo si a semnat”, a mai spus Becali.