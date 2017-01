Bicfalvi: “Am plecat de la Tom Tomsk din cauza problemelor financiare”

Careianul Eric Bicfalvi a schimbat din nou echipa. Mijlocașul de 28 de ani rămâne tot în Rusia, unde a semnat un contract pe doi ani și jumătate cu Ural Ekaterinburg.

Internaționalul român a dezvăluit într-un interviu acordat digisport.ro de ce a ales să plece de la Tom Tomsk și susține că instabilitatea financiară a fostei sale echipe l-a determinat să facă acest pas.

”Am plecat de la Tom Tomsk deoarece echipa avea unele probleme financiare și era o oarecare instabilitate, chiar dacă în ultimul timp și-au mai revenit. Am convenit împreună cu conducerea clubului să plec, iar pe final de an s-a ivit șansa de a semna cu Ural.

Am mai avut și alte oferte, dar am ales să vin aici. Am încredere în proiectul acesta. Se face un stadion nou pentru Mondialul din 2018, orașul este frumos. Familia mea și-a dorit ca eu să continui în Rusia și mereu am ținut cont de ce zice familia mea. Am semnat un contract pe doi ani și jumătate, cu opțiune de prelungire pe încă unul”, a declarat Eric Bicfalvi pentru digisport.ro.

Noua echipă a lui Bicfalvi este pe locul 13, după 17 etape în campionatul rus, cu 14 puncte, în timp ce fosta sa formaţie, Tom Tomsk, e ultima în clasament, 16, cu numai 9 puncte.

Bicfalvi a vorbit și despre șansele echipei naționale de a ajunge la Mondialul din Rusia, deși tricolorii ocupă locul 4 după tot atâtea meciuri disputate. 5 puncte are România, în timp ce Polonia, care se află pe locul doi, are 10 puncte.

”Echipa națională este mereu în sufletul meu și oricând voi fi convocat va fi o mândrie pentru mine să mă prezint la lot. Acum, doar rezultatele de la club și realizările personale mă fac să ajung acolo. Cei de la națională s-au interesat de mine, am discutat. M-au intrebat când încep cantonamentul, unde, chestii normale. Contează foarte mult ca jucătorii să fie în formă la meciul cu Danemarca, atât fizic, cât și psihic.

Eu cred că avem șanse de calificare, cred asta. Următorul meci, cel cu Danemarca, este foarte important. Mi-ar plăcea să ne calificăm la mondialul din Rusia și să jucăm un meci aici, la Ekaterinburg. Oricum, important este să credem în șansele noastre și să muncim pentru a obține ce ne-am propus”, consideră Bicfalvi.

Bicfalvi a fost convocat de Christoph Daum la toate acțiunile naționalei sub comanda sa, dar doar în două a evoluat, cu Muntenegru și cu Armenia, în timp ce cu Polonia și Kazakhstan a fost pe bancă.

Mijlocașul celor de la Ural e împăcat cu ideea că a revenit o scurtă perioadă în România, la Dinamo, și este mândru că a putut să îmbrace tricoul granzilor din capitală, și chiar să înscrie pentru ambele echipe în Eternul Derby.

”Nu regret că am venit în țară, la Dinamo. Regret că nu am luat Cupa. Sunt mândru de faptul că am jucat la cele mai mari echipe din România, Steaua și Dinamo. Plus că am marcat în derby pentru ambele, și în același minut. Nu cred că a fost o coincidență, cred că destinul a vrut așa.

După 4 ani petrecuți ‘afară’ a fost destul de interesant să revin în campionatul românesc. Am tras linie și mi-am dat seama că pentru mine și familia mea este mai bine să joc în străinătate, dar aș mai reveni în România”, a mai spus Bicfalvi.