Câinii preferă să asculte melodii reggae și soft rock, nu numai muzică clasică

Mulți proprietari de câini ar putea crede că patrupedele lor preferă să asculte numai muzică clasică – fapt confirmat în trecut de anumite cercetări – însă un nou studiu sugerează că acestor animale nu le displac nici sonoritățile moderne.

Câinilor le place să asculte melodii din genurile soft rock sau reggae, conform unui studiu realizat recent de oamenii de știință de la Universitatea Glasgow și de la Societatea pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale (SPCA) din Scoția, informează The Telegraph.

Specialiștii au descoperit că muzica reggae și soft rock provoacă schimbări pozitive în comportamentul câinilor, iar SPCA Scoția intenționează să instaleze boxe în toate adăposturile sale la care se vor auzi melodii ale unor artiști precum Bob Marley și Jon Bon Jovi.

Cercetarea urmează unui studiu efectuat în 2015 de aceeași instituție care a descoperit că muzica clasică are efect calmant asupra câinilor. În cadrul acestuia, un grup de câini a fost observat în tăcere timp de o săptămână în timp ce altul a fost expus la sonorități de muzică clasică. În următoarea săptămână cele două grupuri au fost schimbate, iar rezultatele au arătat că nivelurile de stres ale patrupedelor aflate în adăposturi au scăzut în mod semnificativ după ce au ascultat muzică.

Gilly Mendes Ferreira, șefa unității de cercetare și politică din cadrul SPCA Scoția a declarat că ‘’adăposturile din Glasgow și din Edinburgh difuzează muzică, iar pe viitor fiecare centru va putea oferi prietenilor noștri patrupezi un playlist aprobat, cu perspectiva de a extinde această cercetare și la alte specii pe care le avem în grijă’’.

Cercetarea a fost publicată în jurnalul ‘’Physiology and Behaviour’’.