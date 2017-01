Calificare, și atât!

Cu calificarea ca și rezolvată după victoria confortabilă din tur, 78-60, CSM Satu Mare nu a forțat în returul de la Brașov iar Olimpia și-a luat practic revanșa.

Elevele lui Araujo au intrat slab în meci și după 10-8 în minutul 5 a urmat un moment inexplicabil de cădere iar gazdele s-au desprins la 28-10 în minutul 10. Reed& co s-au trezit la realitate și au câștigat sfertul doi iar apoi a fost 17-17 în sfertul trei.

Cum calificarea nu era pusă în pericol după rezultatele de la Arad și Alexandria , CSM Satu Mare a preferat să joace economicos în ultimele 10 minute și să rămână în marja de 17-20 de puncte diferență. Astfel, Olimpia Brașov se impune cu 84-63 (29-10, 14-16, 17-17, 24-20). Iar cele două echipe se califică împreună în sferturile Cupei României.

” Calificarea e importantă și acesta a fost obiectivul nostru. E deranjant totuși că am început din nou slab meciul de la Brașov așa cum s-a întâmplat și în campionat. Și că am pierdut totuși la o diferență prea mare. Fetele trebuie să înțeleagă că fiecare meci trebuie tratat cu maximă seriozitate ” a spus antrenorul Jose Araujo.

Olimpia Braşov: Houser 32, Pesovic 20, Higgins 13, Webb 7, Ghizila 6, Crăciun 4, Ardelean 2, Ferariu. Antrenor: Dan Calancea.

CSM Satu Mare: Reed 21, Batey 14, Olah 13, Laza 10, Ferenczi 3, Tavic 2, A. Pop. Antrenor: Jose Araujo.

Rezultatele primei faze:

• Sirius Tg. Mureş – Poli Iaşi

95-61 şi 87-73 (+48)

• ICIM Arad – “U” Cluj-Napoca 67-80 şi 51-60 (+22)

• Olimpia Braşov – CSM Satu Mare 60-78 şi 84-63 (+3)

• Phoenix Galaţi – CSBT Alexandria 70-78 şi 90-64 (+18)

Azi are loc tragerea la sorți

După faza disputată va avea loc turneul Final 8. Regulamentul spune că participă patru învingătoare din prima fază a competiţiei plus Sepsi Sf. Gheorghe şi CSM Târgovişte, plus două echipe considerate “lucky-team”, care au fost învinse în faza inaugurală, dar care sunt cele mai bune dintre învinse.

Cele 8 echipe calificate în Final 8 sunt: Sepsi, CSM Târgovişte, Olimpia Braşov, Phoenix Galaţi, ”U” Cluj-Napoca, Sirius Tg. Mureş, CSM Satu Mare şi CSBT Alexandria.

Tragerea la sorţi pentru meciurile din Final 8 Cupa României, feminin, ediţia 2016-2017, precum şi desemnarea gazdei turneului final şi a All Star Game vor avea loc azi la sediul FR Baschet. Turneul Final 8 va avea loc între 8-11 februarie.