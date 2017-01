Calificarea se decide la Brașov

CSM Satu Mare și Olimpia Brașov își dispută duminică manșa retur a primului tur al Cupei României la baschet feminin.

După succesul de miercuri seara, 78-60, sătmărencele par favorite la calificarea în Final 8 doar că antrenorul Araujo atrage atenția că încă nu e totul tranșat.

”Nu va fi ușor la Brașov. Sigur că pare că am luat un avantaj consistent, dar în baschet 18 puncte nu înseamnă prea mult. În plus, Olimpia Brașov a demonstrat că e una dintre cele mai bune echipe din acest sezon, așa că trebuie să rămânem concentrați pe tot parcursul partidei”, a spus Araujo.

Din păcate, Baltic și Wittington nu pot ajuta echipa nici în meciul de mâine, iar americanca nici nu va face deplasarea la Brașov urmând un program de recuperare acasă.

Se speră ca totuși Baltic să revină pentru meciul cu Phoenix Galați din campionat de pe 14 ianuarie.

Partida se va juca duminică, de la ora 18, și va fi arbitrată de Andrada Monika Csender, Andrei Badila şi Lavinia Gheorghe. Comisar: Svetlana Simion.

Se mai joacă Phoenix Galați – BC Alexandria (70-78 in tur), BC ICIM Arad- U Cluj Napoca (in tur 67-80) și Sirius Târgu Mureș – Poli Iași (95-61 in tur). Echipele Sepsi și CSM Târgoviște sunt deja calificate în turneul Final 8.