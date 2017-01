CFR Cluj, victorie cu Ufa din Rusia

Echipa CFR Cluj a debutat cu o victorie, marti, in cantonamentul pe care il sustine in aceasta perioada in Cipru departe de nametii de la noi din tara.

Detinatoarea Cupei Romaniei a invins-o pe FC Ufa, ocupanta locului 8 in campionatul Rusiei, cu 2-0, intr-o partida care i-a avut printre titulari pe noii veniti Ciprian Deac si Claudiu Bumba.

Cristi Bud, golgeterul ardelenilor in campionat, a deschis scorul dintr-un penalty in prelungirile primei reprize, iar francezul Bilel Omrani a inchis tabela cu cinci minute inaintea finalului.

Vasile Miriuta a trimis in teren urmatoarea echipa: Mincă – Peteleu, A. Mureşan, Larie, Camora – Sorsa, Deac, Nascimento, Nouvier – Bumba – Bud.

În partea secundă au mai intrat: Marc, Horj, Juan Carlos, Chiriţă, Gomelt şi Omrani.

CFR Cluj sustine urmatorul meci amical pe 20 ianuarie contra unei echipe locale din Cipru