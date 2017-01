Cine plăteşte pentru eroare?

Atleta Mirela Lavric a fost depistată pozitiv cu Meldonium după controlul doping la care a fost supusă la Mondialele de sală din SUA, nevând voie să participe la Jocurile Olimpice de la Rio. Lavric a atacat decizia și a avut câștig de cauză, decizia priminând-o în urmă cu câteva zile. Românca a comentat decizia: “A venit decizia și este un lucru important. Dar regret foarte mult că nu am fost la Jocurile Olimpice. Acum trebuie să iau partea bună a lucrurilor: am fost declarată nevinovată. Altceva nu mai pot schimba. Aș putea să fiu suparată pentru că nu s-a gestionat cum trebuie situația și mulți sportivi au avut de suferit. Dar nu am cu cine să mă lupt ca să fac dreptate și trebuie să iau totul ca atare. Deja m-am liniștit. Vreau să uit de acea perioadă, una grea, în care am fost șocată. Acum mă axez pe viața mea personală și când mă voi reapuca, voi avea forțe noi”, a spus Lavric la TV Dolce Sport.