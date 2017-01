Cozi uriașe la Vama Petea, la trecerea spre Ungaria

Cozi kilometrice și sute de șoferi nerăbdători. Așa a arătat în acest weekend Vama Petea, pe sensul de ieșire spre Ungaria. Șoferii au stat în coloane ore în șir până când au reușit să treacă granița. Motivul pentru care șoferii au fost nevoiți să petreacă atâtea ore în frig, stând la coadă ca să iasă din țară, a fost numărul mare de români care se întorc în străinătate.

Ore de așteptare

A fost un weekend plin pentru angajații Vamei Petea. După ce și-au încheiat vacanța în țară, majoritatea sătmărenilor veniți acasă de sărbători s-au întors, în acest weekend, în străinătate. Cozile au fost kilometrice, iar nervii șoferilor au fost întinși la maxim, mai ales având în vedere temperaturile pe care aceștia au trebuit să le suporte împreună cu familiile lor. Unii dintre ei au fost nevoiți să stea chiar și trei ore pentru a reuși să treacă granița spre Ungaria.

”Am stat trei ore în ger până am ajuns să trec granița. A fost un calvar pe frigul ăsta. Suntem cu copii. Este inuman să stai atât de mult la vamă pe o vreme ca asta”, a declarat un șofer.

Vama Petea a fost aproape paralizată în acest weekend, deși angajații au lucrat la intensitate maximă. Unii șoferi au blamat autoritățile pentru ceea ce sunt nevoiți să suporte.

”As dori sa faceti publice cozile rusinoase ce sunt in vama Petea de cateva zile. Cu -20 de grade afara suntem tinuti cu orele in frontiera. Asta e organizarea si sprijinul cetatenilor pt romani?? Sprijinul autoritatilor pt cetatenii romani???”, a transmis o cititoare a cotidianului nostru. Mulți dintre șoferi apelează la ajutorul mass-mediei pentru a-și face auzite problemele.”Vă rugăm să faceți ceva pentru sătmărenii care călătoresc în aceste zile. Cozile în vama Petea sunt infernal de lungi. Măcar cu atât să ne ajute autoritățile și pe noi. Ore de stat la coadă in plină iarnă, chiar nu se poate mai mult???”, a mai scris o cititoare.

Alternativă, Vama Urziceni

Duminică dimineața lucrurile au arătat mai bine. Au fost în continuare deschise toate benzile, însă cozile erau reduse semnificativ. Abia spre amiază mașinile au început din nou să se adune în număr mai mare. Pentru a evita să aștepte cu orele pentru a trece granița, mulți dintre șoferi au ales varianta Vamei Urziceni, unde timpul de așteptare a fost mult mai scurt.

Pe site-ul Poliției de Frontieră, Vama Petea a fost singura vamă din țară care a avut cod roșu și unde, potrivit celor afișate acolo, timpul de așteptare a fost de peste o sută de minute. În acest weekend au fost înregistrate temperaturi chiar și de -20 de grade, iar viscolul s-a simțit puternic. Urmează în continuare o săptămână geroasă pentru sătmăreni.

Recomandări:

În cazul în care sunt nevoiți să aștepte mai mult timp în mașini, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare recomandă cetăţenilor să pornească motorul şi sistemul de încălzire periodic pentru a menţine cald în interior, îndepărtând zăpada ce poate înfunda ţeava de eşapament. Înainte de a porni cu maşina, verificaţi funcţionarea sistemului de încălzire şi aveţi în vedere dotarea cu lanţuri antiderapante, pături, apă, lopată şi combustibil de rezervă. Informaţi-vă permanent asupra condiţiilor meteorologice şi evoluţia acestora, transmise de autorităţile centrale şi locale, respectiv de mass-media.

Ioana Simion