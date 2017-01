Cu CSM Târgovişte în sferturi

Ieri a avut loc la sediul Federatiei Romane de Baschet sedinta de atribuire a organizarii Turneului Final 8 al Cupei Romaniei Feminin si a evenimentului All Star Game Feminin 2017.

CSM Satu Mare va întâlni în sferturi pe CSM Târgovişte

Iar daca va trece de formatia damboviteana, CSM Satu Mare va intalni in semifinale invingatoarea dintre U Cluj si Sespi.

„Nu putem spune că am avut noroc la tragerea la sorţi mai ales că suntem pe aceeaşi parte de tablou cu campioana şi totodată organizatoarea turneului. Dar avem şansa noastră şi trebuie să credem în ea. În plus cred că regula cu două românce pe teren ne avantajează căci faţă de alţii noi stăm foarte bine la acest capitol. În plus că până atunci sperăm că-şi revin şi accidentatele Baltic şi Wittington”, spune antrenorul Jose Araujo.

In urma sedintei, Federatia Romana de Baschet a acordat dreptul de organizare a celor doua evenimente ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe.

Evenimentele vor avea loc in perioada 08-12.02.2017 la Sfantu Gheorghe in Sala Sporturilor Szabo Kati.

Tragerea la sorti pentru Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la Baschet Feminin a desemnat urmatoarele jocuri ale tabloului principal:

Tabloul Principal – 08-09.02.2017

1.CS Universitatea Cluj-Napoca – ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe 08.02.2017

2.Olimpia CSU Brasov-CS Phoenix Galati 09.02.2017

3.ACS BC Sirius Targu Mures-CSB Teleorman Alexandria 09.02.2017

4.CS Municipal Targoviste-CS Municipal Satu Mare 08.02.2017

Semifinale – 10.02.2017

5.Câştigătoare joc 1 – Câştigătoare joc 4

6. Câştigătoare joc 2 – Câştigătoare joc 3

Finala – 11.02.2017

Echipa Gazdă Echipa Oaspete

Câştigătoare joc 5-Câştigătoare joc 6