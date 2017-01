Dakar 2017 / Mani Gyenes intră în Bolivia de pe locul 22 la general

După o etapă nr.3 (4 ianuarie) în care a trecut de la 36 de grade C, la sub 5 grade C și de la nisip fin și adânc la ploaie cu gheață, la aproape 4.000 de metri altitudine, Mani Gyenes este pe locul 22 în clasamentul general al Dakar 2017.

Cea de a treia etapă a celei mai dure aventuri din motorsport i-a dus pe concurenți în Argentina de la San Miguel de Tucuman la San Salvador de Jujuy și le-a oferit prima incursiune în Anzi. Etapa a măsurat în total 780 de km, 364 dintre aceștia au fost cronometrați în regim de probă specială, și a fost un adevărat test de rezistență. În prima parte a probei au fost multe capcane la capitolul navigație și s-a concurat pe un sol cu nisip fin și adânc, totul la o temperatură de 36 grade C. Pe măsură ce traseul a urcat în munte ajungând la aproape 5.000 de metri altitudine, în zona neutralizată a specialei, temperatura a scăzut sub 5 grade C și a început să plouă inclusiv cu gheață.

Emanuel Gyenes #29 Autonet Motorcycle Team (timp pe probă 5h03min59sec):

”Ziua a 3-a a fost una foarte lungă, am avut 512 km de probă specială (în această distanță este inclusă și secțiunea neutralizată). Primii 78 de km au fost într-o porțiune foarte grea, era și foarte cald. Am plecat cu rezervoarele pline și din cauza aceasta mi-a fost greu să iau virajele în nisipul adânc. Însă așa a trebuit să pornim toți, deoarece traseul de astăzi a fost foarte lung. După km 78 am avut un traseu foarte rapid și mi-a plăcut mult. Iar pe la km 450 a plouat cu gheață, a fost foarte greu. Am încercat să nu cad, era totul alb pe jos parcă era zăpadă, și chiar în fața mea a alunecat un alt concurent. După aceea am mers doar în treapta a doua și a treia ca să ieșim din zona cu gheață. Apoi până la finiș am avut parte doar de ploaie.”

Ieri, 5 ianuarie, s-a concurat în cea de a patra etapă, cea care i-a dus pe concurenți din Argentina în Bolivia. Etapa a avut în total 521 de km, iar 416 dintre aceștia sunt km de probă specială. În realitate proba specială a inceput în Argentina, a avut o scurtă neutralizare pentru trecerea graniței, și s-a terminat în Bolivia. Timp de șase zile Dakar-ul nu va coborî sub 3.000 de metri altitudine și cum Anzii au multe surprize de oferit vor fi și mulți km cu dune la peste 3.500 de metri deasupra mării. Primele dune sunt incluse chiar în traseul etapei a patra, una care le va da dureri de cap concurenților, nu doar din cauza scăderii nivelului de oxigen, ci și din pricina navigației dificile.

Clasament general

după 3 etape din 12:

1. Juan Barreda Bort Monster Energy Honda Team, Honda, 7:36:30

2. Sam Sunderland Red Bull KTM Factory Rally, KTM, 07:46:50

3. Paulo Goncalves, Monster Energy Honda Team, Honda, 07:50:12

22. Emanuel Gyenes, Autonet Motorcycle Team, KTM, 08:30:00