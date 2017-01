De ziua lui, Bogdan Andone a fost asaltat de …telefoane

Bogdan Andone, antrenorul formaţiei Olimpia Satu Mare, și-a sărbătorit sâmbătă ziua de naștere și chiar dacă e încă o săptămână în vacanță recunoaște că deja își face planuri pentru sezonul de primăvară din liga a 2-a.

Antrenorul Olimpiei a primit o grămadă de felicitări iar printre urări și …mulțumiri , a vorbit și la Sport Total FM, despre viitorul echipei sale, dar si despre retragerea echipelor din Liga a II-a.

„Imi doresc sa reusim sa mai luam trei jucatori de valoare care sa ne aduca un plus de experienta si sa ridicam putin valoarea lotului. Incercam sa gasim cele mai bune solutii pentru ca echipa sa fie printre cele mai bune echipe ale Ligii a II-a. E foarte dificil, din pacate pentru noi. Disparitia celor patru echipe ar insemna patru deplasari din care ne-am intors cu zece puncte. Ne-au costat bani, oboseala, jucatori suspendati, jucatori accidentati. E un inceput dificil din punct de vedere fotbalistic, dar in acelasi timp va fi foarte important pentru noi sa incepem bine si sa ne intoarcem cu puncte.”, a declarat Bogdan Andone, in cadrul emisiunii Fotbal la matineu. Andone va reveni la Satu Mare pe 16 ianuarie atunci când e programată reunirea lotului Olimpiei.