Djokovic, eliminat de la Australian Open

Novak Djokovic a fost eliminat joi dimineata de un jucator din afara top 100. Partida a fost castigata de Denis Istomin (30 de ani) cu scorul de 7-6 (10-8), 5-7, 2-6, 7-6 (7-5), 6-4. “Imi pare foarte rau pentru Novak, dar am jucat foarte bine astazi, nu putea sa ma bata”, a apreciat Istomin, fara urma de respect pentru calibrul adversarului. “M-am surprins si pe mine”, a mai spus sportivul care este antrenat de mic de mama sa la tenis. Djokovic a comis 72 de erori nefortate si a fost eliminat in turul 2 de la Australian Open, dupa ce a castigat aici nu mai putin de sase titluri in cariera. Istomin a pornit in mod clar partida cu sansa a doua, avand o cota de 11.00 la pariuri sportive pentru victorie, in timp ce Djokovic a avut cota de 1.01 inainte de meci.