„Emoţiile…”

Zilele trecute am plecat cu elicopterul spre Munţii Carpaţi, dezamăgit de „hărţuielile politice” din spaţiul public. Prima escală am făcut-o pe Vârful Negoiu. De-acolo am avut posibilitatea să văd măreaţa noastră Capitală cuprinsă de flăcări, ură şi dezbinare. Apoi, ne-am oprit pe Vârful Moldoveanu. Cu mare atenţie am scrutat zările şi-am remarcat cum ne face cu mâna Chişinăul, care striga-n gura mare „ Vrem să ne unim cu ţara !”. După câteva minute ne-am aşezat cu elicopterul pe Vârful Omu. De la înălţimea aceea ameţitoare am observat că deasupra ţării stă o pasăre uriaşă cu aripile larg desfăcute pe care scria „Referendum”. În jurul acestei păsări, care umbrea toată România, roiau o sumedenie de „emoţii”, care „visau cai verzi pe pereţi !”.

O astfel de „Emoţie” vorbea despre faptul că în spitale nu sunt dezinfectante, dar bani pentru întreţinerea păsării-Referendum s-ar găsi cu nemiluita în generosul buget al statului. Ei, ce mai contează acolo vreo câteva sute de mii de euro cheltuiţi pentru organizarea „zborului” nestingherit al păsării-Referendum, mai ales dacă nu va atinge pragul de 30 la sută.

„Din valurile vremii” au început să răsară tot felul de „emoţii”, care au impresionat până la lacrimi pensionarii şi bugetarii. Aceste emoţii au dat fiori tuturor românilor, în urmă cu vreo câţiva ani, mai ales în momentul în care le-au fost tăiate pensiile şi salariile. Pe vremea aceea, în frumoasa şi bogata Românie, o altă „emoţie” a declanşat un Referendum, cu cheltuieli considerabile, care s-a soldat cu foarte mulţi condamnaţi, din cauza unui Zâmbet emoţional, care a pronunţat câteva cuvinte magice memorabile: „Toţi sunteţi puşcăriabili!”. Emoţionat, poporul a fost şi de această dată dezamăgit…

Am mai rămas pe Vârful Omu câteva minute şi ne-au cuprins în braţe alte „emoţii” dramatice. Cu băgare de seamă, acestea ne-au spus că foarte multe terenuri din România, care au în subsol bogăţii inestimabile, au fost vândute unor străini extrem de emoţionaţi de gestul vânzătorilor iresponsabili, care s-au folosit de „emoţiile” unor legi permisive. Sigur „emoţiile” sunt extrem de multe, dar ne-a atras atenţia o „Emoţie” şi mai puternică. Am remarcat că foarte mulţi români, lucrează „ca negrii pe plantaţie” la unele multinaţionale cu un salariu de subzistenţă, de aproximativ 250 de euro…Starea emoţională ne-a copleşit în momentul în care un reprezentant al unei multinaţionale a afirmat că muncitorii „ sunt nişte ţărani din satele româneşti”. Ţărani, ţărani, dar sunt muncitori foarte buni, plăţi cu „bani de ţigări”.

În fiecare zi ne uităm la televizor…mii şi mii de „emoţii” ne pătrund în living sau în cameră. Acestea ne uluiesc, ne insuflă nesiguranţă, teamă, instabilitate, nemulţumire şi multă, multă energie negativă. Am vrea şi noi să avem emoţii pozitive în momentul în care primim informaţii din care să reiasă faptul că România a intrat în starea de normalitate, iar Inteligenţa politică românească este mai presus de : interesele ascunse, de condamnări nedrepte, de mijloacele coercitive direcţionate, de ură, dezbinare şi vendete politice…S-auzim de bine că de răutate şi prostie ne-am săturat…iar ideile bune să triumfe indiferent de „emoţiile” colorate cu multă ipocrizie…

Dumitru Ţimerman