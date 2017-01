Final la Dakar 2017 Mani, în grafic!

Gyenes terminăpe locul 17 , având o o penalizare de o oră

Dupa o saptamana in care a luptat sa recupereze, Emanuel Gyenes a izbutit un rezultat impresionant clasandu-se pentru a treia oara in cariera in top 20-ul unei editii din Raliul Dakar. Pilotul Autonet Motorcycle Team a incheiat odiseea din motorsport cu al 17 – lea timp la general si ocupa locul 7 in clasamentul pilotilor privati.

Al saptelea Dakar din cariera pentru Emanuel Gyenes a debutat pe 1 ianuarie in Asuncion, Paraguay cu startul ceremonial al editiei 2017. De pe 2 ianuarie au inceput sa se desfasoare etapele si satmareanul urca treptat in clasament ajungand in ziua de odihna din La Paz, capitala Boliviei, cu al 18 – lea timp in clasamentul general. Aceea a fost si ziua in care organizatorii au decis sa reexamineze GPS-urile primilor 20 clasati si sa aplice penalizari pentru o alimentare intr-o zona discutabila. Mani s-a aflat printre cei care au primit ora de penalizare si ajuns pe locul 29. Urmatoarele etape s-au transformtat intr-o cursa de recuperare, iar la finalul celor doua saptamani de raliu a urcat pe podiumul de finis, din Buenos Aires, cu al 17 –lea timp. In clasamentul rezervat pilotilor privati, Mani ocupa locul 7, de altfel Amaury Sport Organisation, organizatorul Dakarului, se si refera la riderul roman ca la unul dintre cei mai buni piloti privati din rally-raidul mondial.

Emanuel Gyenes #29 Autonet Motorcycle Team:

”Au fost doua saptamani foarte grele anul acesta. In Bolivia au fost probleme de aceasta data cu vremea. Am stat acolo sase zile si s-au anulat doua probe, s-au scurtat alte doua. Acolo am avut probleme mari si eu am avut probleme cu navigatia. Anul acesta organizatorii au schimbat metoda de navigatie, au facut sa fie putin mai greu si toti concurentii si de la auto si de la moto am avut probleme cu navigatia. Prima saptamana a fost una buna, nu am avut mari probleme doar ca in ziua de odihna, la sfarsit, am primit vestea ca sunt penalizat cu o ora. Asta pentru ca in ziua in care am trecut din Argentina in Bolivia, la granita nu era punct de alimentare si eu am iesit un km ca sa alimentez. Penalizarea m-a dus pe locul 29 si sincer nu credeam ca mai pot ajunge in top 20. Dar la sfarsit am tras tare, am avut si putin noroc si am ajuns pe locul 17 la general, iar acest rezultat nu este departe de ce mi-am propus. Normal ca as fi vrut sa fiu mai in fata, sa fiu in top 15, dar avand in vedere penalizarea primita este foarte bine si locul 17. Sper ca voi putea sa fiu aici si in anii urmatori.Multumesc echipei Autonet, multumesc Schlemmer si tuturor partenerilor. Multumesc familiei, sotiei mele care ma sustine in continuare si tuturor celor din Romania care ma sprijina sa pot face aceste rezultate.”

Dakar 2017 o editie a extremelor

· s-a concurat la 2 grade C in Anzii Bolivieni si la peste 45 de grade C in Argentina;

· 4 probe speciale la altitudini de peste 3.500 de metri;

· 4.995 m altitudinea maxima, aici s-a rulat in regim de legatura;

· 3.640 m altitudinea din La Paz, capitala Boliviei si locul zilei de odihna;

· o etapa anulata din cauza ploilor torentiale, in Bolivia;

· o proba speciala anulata din cauza alunecarilor de teren care au blocat accesul catre unul dintre bivuacuri, in Argentina;

· s-au parcurs aproximativ 9.000 de km in 2 saptamani;

· cea mai dificila editie la capitolul navigatie din ultimii 15 ani;

· au ajuns la finis 97 de motociclete din totalul de 144 cate au luat startul;

Clasament general Raliul Dakar 2017 :

1. Sam Sunderland, Red Bull KTM Factory Rally, KTM, 32:06:22

2. Matthias Walkner, Red Bull KTM Factory Rally, KTM, 32:38:22

3. Gerard Farres Guell, Himoinsa Dakar Team , 32:42:02

…………………………………………………………………………………………………….

17. Emanuel Gyenes, Autonet Motorcycle Team, KTM, 35:54:58

………………………………………………………………………………..

71. Marcel Butuza, Vectra Racing, KTM, 48:13:32

………………………………………………………………………………………………………..

Repere din participarile anterioare in Raliul Dakar

Mani Gyenes a debutat in Dakar in 2007 cand s-a organizat ultima editie in Africa. Atunci a ocupat locul 46 la general si 9 in clasamentul debutantilor. In 2011 si 2015 castiga raliul la clasa Maraton, la aceasta clasa nu este permisa schimbarea motorului de-a lungul celor doua saptamani de raliu. Iar cea mai buna clasare a sa la general a fost locul 14 din editia 2016. A mai ocupat locul 17 si in editia din 2011.

Revenirea in Romania

Emanuel Gyenes si Marcel Butuza cei doi rideri romani care au concurat in Raliul Dakar 2017 vor ajunge pe aeroportul Henri Coanda Bucuresti – Otopeni, marti, 17 ianuarie, ora 09:30 cu o cursa ce vine din Istanbul.

Auto: Stephane Peterhansel (Peugeot), la a 13-a

Francezul Stephane Peterhansel a câștigat sâmbătă pentru a 13-a oară în carieră Raliul raid Dakar, al șaptelea la clasa auto, la Rio Cuarto (Argentina), devansându-i în clasamentul general final pe compatrioții și coechipierii săi de la Peugeot Sebastien Loeb și Cyril Despres.

Peterhansel (51 ani), care a început ziua cu un avans de 5 min. 32 sec. în fața lui Loeb, a parcurs fără probleme cei 64 km ai probei speciale din cea de-a 12-a și ultima etapă a celei de-a 39-a ediții a Raliului Dakar, care a început în Paraguay pe 2 ianuarie, a trecut prin Bolivia și s-a încheiat sâmbătă la Buenos Aires.

Loeb a fost cel mai rapid cu timpul de 28 min. 55 sec., însă Peterhansel l-a urmat la doar 19 sec. și și-a adjudecat titlul de campion. Sud-africanul Giniel de Villiers (Toyota) s-a clasat pe locul 3, la 30 sec., în timp ce Despres a sosit al patrulea, la 53 sec.

În clasamentul general, Peterhansel a fost cronometrat cu timpul de 28 h 49 min. 30 sec., urmat la 5 mi. 13 sec. de Loeb și la 33 min. 28 sec. de Despres. Spaniolul Nani Roma a fost al patrulea, la 1h 16 min. 43 sec. de lider.

Peterhansel a câștigat pentru a șaptea oară Dakarul la volanul unei mașini, după victoriile obținute în 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 si 2016. El a mai câstigat de sase ori celebra cursă la clasa moto (1991, 1993, 1995, 1997, 1998).

În 2004, 2005 si 2007 s-a impus cu Mitsubishi, în 2012 si 2013 cu Mini, iar in 2016 si 2017 cu Peugeot.