Florin Gardoș: “Am aşteptat o perioadă lungă această revenire”

Sătmăreanul Florin Gardoş a revenit pe teren pentru prima echipă a lui Southampton după o pauză de aproape doi ani.

Fundaşul român a fost chinuit de accidentări, ultimul său meci oficial fiind în februarie 2015. Stopper-ul în vârstă de 28 de ani a fost integralist pentru Southampton în meciul cu Arsenal din Cupa Angliei, confruntare pierdută de „Sfinţi” cu scorul de 0-5.

Folosit într-o linie de fund experimentală, din care au mai făcut parte Martina, Stephens şi McQueen, românul nu a avut ce face în faţa forţei ofensive impresionante a echipei lui Wenger. Până la pauză, Southampton a primit trei goluri, două de la Welbeck şi unul de la Walcott, dar puţine au fost fazele în care Gardoş a greşit. După pauză, Arsenal a mai înscris de două ori, prin acelaşi Walcott, iar românul are o parte de vină la reuşita din minutul 69, la care a fost depăşit foarte uşor şi a rămas fără reacţie la o centrare venită din apropierea liniei de fund.

” A fost important pentru mine, am aşteptat o perioadă lungă această revenire. Am fost extrem de frustrat în acest timp, acum sunt fericit că am jucat 90 de minute. Dar nu poţi fi foarte fericit ca fundaş când echipa primeşte cinci goluri. Voi încerca să-mi revin şi sper că voi juca mai multe meciuri. Am jucat în câteva partide la echipa U23, mi-a fost de ajutor, dar un meci cu Arsenal e la un alt nivel

Suntem cu toţii dezamăgiţi din pricina acestui rezultat, dar putem învăţa din meciul cu Arsenal şi trebuie să mergem mai departe pentru că ne aşteaptă o perioadă dificilă. Am primit golurile uşor şi suntem dezamăgiţi. Nu trebuie uitat că am avut şi mulţi jucători tineri, în timp ce adversarii au făcut diferenţa prin experienţă. Aceşti jucători tineri trebuie să înveţe din acest meci, astfel de momente se pot întâmpla în fotbal. Pe de altă parte, se demonstrează că Academia noastră oferă în continuare tineri talentaţi, jucători care au demostrat că pot juca la acest nivel chiar dacă rezultatul nu a fost unul favorabil”, a declarat Gardoş pentru site-ul oficial al grupării engleze.