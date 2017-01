Gheorghe Iancu – fotograful care a surprins prin lentila aparatului foto istoria Sătmarului

Gheorghe Iancu a fost fotograf la ziarul “Cronica Sătmăreană”, colaborând, în acelaşi timp, la ziarul “Scânteia” şi revista “Flacăra”. Ca fotograf al ziarului “Cronica Sătmăreană” a avut ocazia să surprindă prin lentila aparatului de fotografiat fiecare eveniment, fiecare schimbare din viaţa municipiului şi chiar a judeţului. Cele aproximativ 3.000.000 de cadre fotografice pe care le deţine conţin istoria ilustrată a Sătmarului, începând cu anul 1969 când a început să lucreze la cotidianul local “Cronica Sătmăreană”. Pe vremea când şi-a început cariera, centrul Sătmarului avea o cu totul altă înfăţişare.

Într-un interviu acordat ziarului Adevărul, în 2011, acesta vorbeşte despre unele clădiri pe care le-a imortalizat şi care în prezent nu mai există. “Pe locul actualei Case de Modă exista, în anii 60, un faimos restaurant, numit “Cina”. Aici se aduna toată lumea bună a Sătmarului. Seara, mai ales, era plin de oameni, abia dacă mai găseai un loc la masă”, povesteşte Gheorghe Iancu.

Tot de la el aflăm că o altă clădire importantă pentru Sătmarul acelor vremuri a dispărut la fel de rapid ca Restaurantul “Cina”. Este vorba despre cea mai mare librărie din oraş, “Librăria noastră” care funcţiona într-o clădire situată pe locul unde astăzi se află hotelul Aurora.

Puţini sătmăreni ştiu că actuala clădire în care funcţionează acum Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare este construită pe locul unde, odinioară, se afla o sinagogă. Ruinele acesteia au fost surprinse de obiectivul aparatului de fotografiat cu câteva zile înainte de a fi demolată. “Clădirea era distrusă total. Abandonată de mulţi ani de evrei, nu mai avea uşi, ferestre, pereţii se scorojeau, aşa că autorităţile comuniste de atunci au decis să o demoleze. Pe locul ei a funcţionat ani de zile o terasă, unde sătmărenii mâncau mici şi se răcoreau cu o bere vara”, spune fotograful.

În perioada anilor 80, sătmărenii aveau două cinematografe în municipiu, Popular şi Victoria. După ridicarea cartierelor de pe malul stâng al Someşului s-a decis construirea celui de-al treilea, cinematograful Luceafărul. “Vizavi de fosta fabrică ITA Ardeleana era o casă mare, cu etaj, iar, în jurul ei un loc viran. La parter fuseseră cândva prăvălii, iar la etaj stăteau proprietarii. Au demolat-o şi au construit cinematograful”, povesteşte fotograful.

Gheorghe Iancu a avut ocazia să surprindă imagini de la cea mai mare catastrofă din istoria municipiului Satu Mare: inundaţiile din 14 mai 1970. “Am ieşit pe stradă din clipa în care s-a rupt digul la Mărtineşti. Îmi amintesc şi acum puhoiul venind dinspre calea ferată spre centrul oraşului”, povesteşte Iancu. Fotografiile făcute în acea perioadă reflectă foarte bine agitaţia şi spaima oamenilor în lupta cu apa: oameni disperaţi cărând saci cu nisip pentru a întări digurile, sute de oameni uitându-se cu frică la apele Someşului care creşteau necontenit, case surpate de ape şi multe altele.

De asemenea el avea să surprindă un alt mare eveniment important din viaţa urbei: Revoluţia din 1989. Iancu povesteşte că sătmărenii au ieşit în stradă pe 22 decembrie. “Am ieşit şi eu să fac poze pentru ziar dar am sfârşit prin a participa activ la evenimente. Timp de trei zile, am fotografiat şi am filmat tot ce se întâmpla în oraş”, îşi aminteşte el. Arhiva lui s-a completat atunci cu mii de fotografii şi o casetă ce are o durată de trei ore.

Gheorghe Iancu a surprins de-a lungul timpului şi alte ipostaze ale vieţii oraşului, de la şedinţele de lucru ale conducerii municipiului până la vizitele lui Nicolae Ceauşescu în judeţ. “Ceauşescu a fost de două ori la Satu Mare, la inundaţii, şi în anul 1972, când s-au sărbătorit 1.000 de ani de la atestarea documentară a oraşului Satu Mare. Niciodată nu am reuşit să mă apropii suficient de el ca să-l pot fotografia de aproape. Venea însoţit de fotografi de la Bucureşti şi doar aceia puteau să stea pe lângă el. Noi, ăştia din provincie, eram undeva mai în spate. Făceam şi noi poze dar de la depărtare”, povesteşte Iancu.

Sursa: Adevărul – Toate fotografiile aparţin colecţiei particulare ale lui Gheorghe Iancu

Nicolae Ghişan