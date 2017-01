Imi Nagy: “Mă bucur că m-am întors acasă, la Tășnad”

Chiar dacă primăvara e încă departe iar startul sezonului 2017 se lasă încă așteptat, echipele din Liga a 4-a de elită încep să se dezmorțească. Unele au anunțat deja transferuri interesante, iar altele s-au și reunit pentru primele antrenamente.

Liderul, Unirea Tășnad a reușit să-și repatrieze golgheterul, pe Imi Nagy. Pare o dublă lovitură. În primul rând echipa s-a întărit în ofensivă iar apoi una dintre contracandidatele la titlu și-a pierdut din forță…

Considerat a fi unul dintre cei mai buni atacanți din fotbalul județean, Imi Nagy a reușit să se impună atât la Oar, cât și la Decebal sau Carei.

”Acum a venit vremea să mă întorc acasă, la Tășnad. Mă bucur foarte mult că am primit această ofertă și le mulțumesc celor de la Unirea că s-au gândit la mine. Sper să nu-i dezamăgesc și la vară să sărbătorim câștigarea titlului”, ne-a declarat Imi Nagy care a ținut să le mulțumească celor de la Carei pentru momentele frumoase petrecute în toamnă acolo.

”Mă voi reîntâlni cu o parte din colegii cu care am început la Tășnad fotbalul. E o atmosferă deosebită la echipă am văzut că și spectatorii vin în număr mare la meciuri. Abia aștept să înceapă campionatul” a mai spus Imi Nagy.

Mâine Unirea Tășnad va juca la Nyirbator cu Mateszalka iar apoi mai sunt programate amicale cu Viitorul Ulmeni şi CS Comuna Recea dar și cu FC Zalău.

Imi Tempfli la Victoria Carei?

Am putea spune că la Victoria un Imi (Nagy) pleacă iar un alt Imi (Tempfli) e pe cale să vină.

Ajuns la 36 de ani fostul mijocaș de la Someșul și Olimpia a revenit vara trecută în țară după mai multe sezoane petrecute la Cigand în Ungaria. A jucat în tur acasă la Cămin iar acum Tempfli pare că a ajuns la o înțelegere cu cei de la Victoria. De asemenea portarul Gorbe de la Beltiug e dorit și el la Carei. Interesant e că și cu Imi Tempfli la 36 de ani ai săi în lot, media de vârstă a celor de la Victoria Carei rămâne sub 20 de ani. În tur Victoria a fost cea mai ”tânără” echipă din elite cu o medie de vârstă de 19,1 ani, iar acum aceasta ar crește la…19,9 ani!