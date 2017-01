Incendiul din clubul Bamboo din Capitală

Audierile în dosarul deschis după incendiul din clubul Bamboo au fost reluate duminică, unul dintre agenţii de pază ai localului spunându-le jurnaliştilor că este de părere că focul a fost pus. Anchetatorii susţin că n-au indicii privind o mână criminală. Administratorul clubului este audiat.

“Cu exactitaate nu se ştie ce s-a întâmplat. Fumul a început să se vadă pe la 3, 3 şi ceva. Fumul a apărut în barul din partea din faţă, chiar la intrare, spun colegii. Eu am avut altă sarcină, am fost undeva la office şi în momentul în care colegii au dat prin staţie că a început incendiul, oamenii deja au început să iasă. Am avut noroc că am avut foarte multe evacuări de urgenţă. Sunt vreo cinci, şase ieşiri de urgenţă. Nu s-au îmbulzit oamenii, din contră, au ieşit în linişte. La sfârşit doar,când a fost aşa mai..Nu au fost flăcări, totul a fost ignifug. Cred că au fost vreo 600, 700 oameni în club. Nu pot să vă spun dacă se fuma, s-a fumat narghilea. Spuneţi-mi un club unde nu se fumează. Am fost instruiţi de când s-a întâmplat nenorocirea la Colectiv. Astea sunt nişte aberaţii cu aruncarea în piscină. Piscina era acoperită de zăpadă, nu are apă, lumea aberează. Autorităţie au intervenit ok. (…) Au fost controale, ultimul a fost acum o lună. Părerea mea e că focul a fost pus”, a declarat Eugen Barbu, agent pază în Bamboo.

Şeful Serviciului Omoruri susţine că nu există niciun indiciu cu privire la o mână criminală la acest moment al anchetei. “Declaraţiile persoanelor diferă. Trebuie să le evaluăm. Nu există niciun indiciu cu privire la o mână criminală. S-au cerut şi obţinut o mare parte din acte medicale şi de la instituţii, toate trebuie analizate. Am ridicat foarte multe documente, vorbim de bibliorafturi, nu 2-3 hârtii”, a declarat Radu Gavriş.

La audieri a ajuns şi Radu Tarcan, administratorul clubului. Patronul localului, Joshua Castellano, a fost citat pentru declaraţii.

Poliţiştii şi procurorii au mers, duminică, la faţa locului pentru a face o evaluare în vederea efectuării cercetării la faţa locului. Nu au putut ridica probe întrucât incendiul nu a fost lichidat.

“Este prematur de spus de unde a izbucnit incendiul. Structura nu permite să se permită accesul în condiţii de siguranţă. O parte din angajaţii clubului au fost audiaţi ieri, vor fi audieri şi azi, au fost audiaţi clienţi şi angajaţi. La acest moment nu aveam date privind apartinători care să semnaleze dispariţia cuiva. Patronul clubului urmează să fie audiat, vor fi audiate toate persoanele care au legătură cu acest eveniment. Locul e complet distrus, iese scrum, nu ştiu ce se va găsi acolo. Cu siguranţă erau câteva sute de persoane în club”, a declarat procurorul prezent la faţa locului, Mihai Prună.

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă dimineață la clubul Bamboo din Capitală, potrivit Biroului de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Conform ISU, cinci persoane mai sunt internate, patru la Spitalul Floreasca și o persoană la Spitalul Pantelimon.