Karda Attila, la întâlnirea conducătorilor de cluburi din Liga a 2-a

Săptămâna trecută la FRF a avut loc o întâlnire cu președinții cluburilor din Liga a 2-a în care s-a discutat despre problemele cu care se confruntă echipele din eșalonul doi.

Printre cei prezenți la Casa Fotbalului s-a aflat și președintele Olimpiei, Karda Attila. Acesta ne-a mărturisit că printre propunerile înaintate conducerii FRF se află și cea referitoare la reducerea taxelor de viză anuală și nu numai. În plus s-a vorbit și despre banii din drepturile TV ale echipelor retrase, ce ar urma să fie împărțiți în mod egal formațiilor rămase în competiție.

”Noi cei de la Olimpia am propus ca din sezonul viitor să promoveze direct trei echipe din Liga a 2-a.Astfel ar crește și mai mult interesul publicului și al televiziunilor și al sponsorilor față de această competiție. Apoi sper ca din drepturile TV ale echipelor retrase să primim noi cei rămași bani. Așa ar fi corect, măcar am acoperi costurile uneia dintre cele patru deplasări făcute în toamnă la echipele retrase deja” ne-a spus Karda Attila.

Tot la întâlnirea de la Casa Fotbalului s-a pomenit și despre numărul jucătorilor sub 21 de ani ce trebuie folosiți în eșalonul doi.

„S-a mai discutat problema licentelor Pro din Liga 2, sa micsoram numarul jucatorilor sub 21, adica in loc de trei sa avem doi, lucru cu care eu sincer nu sunt de acord” a precizat Karda. De asemenea s-a mai propus ca rapoartele electronice ale arbitrilor si observatorilor sa fie separate si ca din sezonul viitor să fie introdusă la comisii și proba video.” Ar urma ca fiecare club să primească o cameră video iar meciurile să fie toate înregistrate” a punctat oficialul Olimpiei.

În privința sezonului competițional , Karda pare ușor nemulțumit că cei de la FRF nu au anunțat încă toate datele etapelor din 2017. ” Știm că nu se amână începutul sezonului dar încă nu știm datele când se dispută toate etapele. Ne-ar ajuta ca să ne facem calcule în privința deplasărilor. Poate că pe noi ne avantajează că nu se amână. Jucăm prima etapă la Brașov apoi stăm și urmează a treia etapă la Oradea care are gazon încălzit, așa că la Satu Mare vom avea meci abia în a doua parte a lunii martie când se mai înmoaie vremea” a spus președintele galben-albaștrilor. Acesta a amintit și de montarea unui gazon nou la stadion. ” Ne-ar costa cam 70000 euro să schimbăm gazonul și să facem instalația .Dacă nu erau datorii poate că încercam așa ceva anul ăsta” a recunoscut Karda.

Vineri se pleacă în Cipru

Legat de echipă, președintele Olimpiei spune că lotul va pleca vineri în cantonament în Cipru unde sunt programate deja și câteva jocuri amicale.

” Nu prea erau condiții bune în țară. În Ungaria era o soluție să mergem la terenuri sintetice dar am înțeles că e ceva problemă cu epidemia de gripă și am anulat înclusiv amicalul de marți. Sunt trei sponsori care ne-au anunțat că ne ajută cu deplasarea în Cipru. Plecăm vineri seara la București iar sâmbătă la prânz avem cursa spre Cipru. ” a spus președintele Karda.

În privința noutăților din lot, președintele Olimpiei recunoaște că sunt discuții cu Dina și Munteanu, dar că cei doi încă nu au semnat contracte cu gruparea sătmăreană.

”Ajung și eu la Satu Mare, ne punem la negocieri , la discuții și vedem dacă ne înțelegem. Și mai ales vedem ce vrem în acest sezon. Urmează să am o discuție cu domnul primar Kereskenyi și cu domnul președinte al Consiliului județean, Pataki Csaba, să vedem ce obiective avem. Dacă se vrea promovarea mergem pe jucători cu experiență gen Dina sau Munteanu, dacă nu, atunci construim pentru sezonul viitor și ne orientăm spre tineri”, a explicat președintele Karda Attila.

De remarcat că în aceste zile în probe se află la Olimpia și câțiva tineri jucători ca Andrei Mureșan , Nemeș , Bucur sau Lup și au mai fost chemați juniori de la unele cluburi sătmărene doar că președintele Olimpiei se plânge că aceștia vin o zi și apoi nu mai apar la pregătire.