Kovacs Istvan, gânduri la început de an…

Site-ul ScoalaDeArbitri.ro l-a avut în prim plan, luni, pe careianul Kovacs Istvan.

Ecusonul FIFA din Carei a vorbit despre sezonul 2016 dar şi despre ce îşi doreşte din punct de vedere personal şi al carierei în acest an.

Kovacs Istvan s-a nascut pe 16 septembrie 1984, la Carei, iar la doar 22 de ani conducea Supercupa Romaniei. Se intampla in 2007, an in care debuteaza in Liga 1. In 2010 devine cel mai tanar arbitru FIFA din Europa, iar in 2015 este promovat de UEFA in categoria “First”, a doua dupa “Elite”.

Rep- Cum a fost 2016 pentru tine?

Kovacs Istvan- Cel mai bun sezon al meu de cand sunt pe lista FIFA, cu delegari in grupele Europa League, in preliminariile UCL si preliminariile CM.

Rep- Care a fost cel mai dificil meci pe care l-ai condus in 2016?

Kovacs. I.- Celtic – Astana, in mansa secunda din UCL, pentru ca echipa calificata s-a decis in minutul 90, dintr-o lovitura de pedeapsa.

Rep-Care este cel mai fair-play fotbalist din Liga 1, in opinia ta? Dar antrenor?

Kovacs I.-Razvan Marin si Ionut Popa.

Rep-Ce isi doreste Istvan Kovacs de la 2017?

Kovacs I.-Pace in suflet, sanatate in familie si putere de munca.

Rep-O amintire deosebita de anul trecut?

Kovacs I.-Cand 55000 de suporteri ai lui Celtic au cantat “You’ll never walk alone”.

Rep-Cea mai mare satisfactie din 2016?

Kovacs I.-Cele 6 delegari internationale, notele si aprecierile primite din partea observatorilor internationali.

Rep-In 2010 erai cel mai tanar arbitru FIFA din Europa. Unde iti doresti sa ajungi pe plan international?

Kovacs I.-Imi doresc sa ajung in varf, dar pentru asta trebuie rabdare, pas cu pas, nu merge de pe o zi pe alta.

Rep-Ai debutat in grupele Europa League pe 11 decembrie 2014, la jocul dintre Everton si FK Krasnodar. Cum a fost si ce sentimente ai avut?

Kovacs I.-A fost un vis devenit realitate, pentru ca intotdeauna mi-am dorit sa arbitrez in Anglia. Faptul ca acolo am debutat m-a bucurat enorm. Inseamna ca rugaciunile mele au fost ascultate.

Rep-Cum pregateste Istvan Kovacs un joc, din momentul in care primeste delegarea si pana ajunge la teren?

Kovacs I.-Vizionez partidele jucate de catre cele doua echipe, sistemul de joc, jucatorii problema, faze de atac pozitional si contraatac. Pe langa asta, fac antrenamente si incerc sa ma relaxez, citind carti sau vizionand filme documentare.

Rep-Ce trairi are un arbitru cand trebuie sa ia decizii nepopulare?

Kovacs I.-Eu, in momentul in care iau o decizie, ma gandesc doar la un singur lucru: sa fie decizia corecta, indiferent de numele echipei. Sa nu defavorizez o echipa sau alta. Un arbitru trebuie sa se detaseze de presiunea publicului sau a jucatorilor.

Rep-Te rog, transmite un mesaj iubitorilor de fotbal din Romania.

Kovacs I.-Un An Nou plin de bucurii si satisfactii! Sa incercam sa fim mai buni in 2017!