Liga 1 / Răzvan Tincu revine la FC Botoşani

Fundaşul central Florin Plămadă a fost împrumutat până în vară la Poli Iaşi iar în locul lui va veni Răzvan Tincu (30 ani). Pentru Răzvan Tincu este al treilea mandat la FC Botoşani după 2009-2013 şi 2013-2015.

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, spune că a apelat la satmareanul Răzvan Tincu deoarece este un jucător cu experienţă şi pe care îl cunoaşte foarte bine antrenorul Leo Grozavu.

“L-am împrumutat pe Plămadă pentru returul ăsta. Din vară, el mai are încă un an contract cu noi. L-am cooptat în lot pe Răzvan Tincu. Plămadă a revenit după accidentare şi şi-a exprimat dorinţa dea merge la Iaşi. L-am readus pe Tincu, un jucător cu experienţă şi care cunoaşte foarte bine clubul FC Botoşani, ştie grupul. Să vedem cin va juca. În meciurile amicale, Miron şi Cucu au jucat bine în centrul apărării, îl mai avem pe Burcă, un al jucător care a demonstrat la FC Botoşani”, a declarat presedintele celor de la Botosani, Cornel Şfaiţer.

În vârstă de 29 de ani satmareanul Razvan Tincu a mai evoluat la FC Botoşani în perioada 2008-2011, dar şi în perioada 2013-2015, atunci când a şi plecat de la Chiajna.

În 2015 valora 850.000 de euro, conform site-ului transfermarkt.ro, iar acum valorează 300.000 de euro. Răzvan Tincu are 138 de meciuri jucate în primul campionat românesc, reuşind să marcheze două goluri, fiind unul dintre jucătorii experimentaţi din actualul lot al lui Leo Grozavu. Pe lângă Chiajna şi Botoşani, fundaşul nostru a mai evoluat la CSMS Iaşi şi Rapid.