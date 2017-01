Loveşte şi fugi…

Nu-i neapărat un titlu de film, ci e mai degrabă strigătul disperat al unui sătmărean care şi-a găsit maşina lovită în parcare. Iar „binevoitorul” bineînţeles că a plecat de la locul faptei fără ca măcar să aibe bunul simţ să lase , aşa cum ar cere-o bunul simţ, pe parbriz un număr de contact. Pentru ca apoi cu poliţa de asigurare să acopere pagubele…Iată apelul lansat pe reţelele de socializare :

”Buna tuturor ! Va rog sa ne ajutati daca aveti ceva informatii ! In 29 Ian, in Micro 17, la ora 18:50, ne-am gasit masina lovita in parcare, vedeti pozele. Conform martorilor, masina ne-a fost lovita de un Golf 2 tip vechi, de culoare verzui metalizat, cu numere de Ungaria, condus de un domn in varsta, de cca 50 de ani. A parasit bine-nteles locul “accidentului”. Daca cineva detine informatii a cui e masina sau eventual l-a vazut tractat de un trailler in oras va rog sa ma anuntati. Politia nu poate face nimic circa 24 de ore, conform legii. Faptasul are la dispozitie 24 ore sa se predea, ceea ce cu siguranta nu se va intampla. Va multumesc anticipat!”

Se pare că păţania omului cu reclamaţia nu e singulară. Un alt sătmărean, din aceeaşi zonă, şi-a găsit, şi el, maşina avariată (foto 2). Acesta nu şi-a mai pus speranţe în găsirea făptaşului, reparaţiile costându-l 800 de euro. Ar dori să ştie măcar cui să-i mulţumească pentru frumosul cadou de început de an.

Să sperăm că micul nostru ajutor de la bursă va fi de folos…

Poate n-ar strica o mai mare atenţie şi a organelor abilitate şi câteva patrule în plus.