Manager nou la Spitalul Județean Satu Mare

Spitalul Judeţean de Urgență Satu Mare are, începând de ieri, un nou manager, după ce Marcela Papici a fost demisă de conducerea Consiliului Județean. Noul manager este Camilo Victor Coste, acesta fiind prezentat în cadrul unei conferințe de presă de președintele CJ, Pataki Csaba, și de vicepreședintele Ioan Rus.

Fostul manager, demis

Înainte de a fi numit noul manager, a trebuit să fie demis fostul, Marcela Papici. ”Analizând sesizările și informațiile venite din partea societății civile și medicale din ultima perioadă care erau urmate de analize și verificări amănunțite din partea Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și a Compartimentului de Audit al Consiliului Județean Satu Mare privind problemele de management la nivelul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a devenit iminentă luarea unor măsuri urgente.

Pe baza rapoartelor de audit primite, analizând deciziile și recomandările Consiliului de Administrație de la Spitalul Județean Satu Mare, totodată ținând cont de rapoartele Corpului de control al Ministerului Sănătății legat de activitatea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a emis ieri dispoziția privind încetarea prin reziliere de plin drept a contractului de management a doamnei Papici Marcela Anamaria”, se arată într-un comunicat de presă remis ieri de Consiliul Județean Satu Mare.

Manager nou, interimar

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare va fi condus în următoarea perioadă de dr. Coste Camilo Victor, de profesie medic primar ortopedie traumatologie, doctor în medicină, fost manager general al Spitalului Militar Cluj Napoca în calitate de manager interimar. Acesta a fost prezentat ieri de conducerea Consiliului Județean în cadrul unei conferințe de presă de președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba. ”Îi urăm succes domnului doctor, care este născut în Satu Mare, chiar dacă o mare parte a carierei a desfășurat-o la Cluj. Eu sper într-o colaborare mai deschisă și mai transparentă între Spitalul Județean și Consiliul Județean. Să putem da o mână de ajutor și să lăsăm spitalul să funcționeze ca o instituție medicală”, a precizat Pataki.

Președintele CJ a mai precizat că, în prezent, Spitalul Județean Satu Mare are datorii în cuantum de circa 8 milioane de lei, nu are un plan de buget pe 2017 și nu are o strategie de achiziții. Pataki a mai spus că proiectul strategic România-Ungaria o să vizeze și dezvoltarea Spitalului Județean care va însemna, la un moment dat, circa 10 milioane de euro.

Planuri mari de viitor

Noul manager, Camilo Coste, a trecut în revistă câteva dintre principalele obiective care le are în vedere cu privire la Spitalul Județean. Astfel, își dorește să treacă Spitalul Județean Satu Mare din categoria a patra, în care se află acum, în categoria a treia și, mai departe, în categoria a doua. De asemenea, mai are în vedere, pe viitor, să transforme Spitalul Județean în spital clinic. ”Vreau să trec acest spital, care merită mai mult decât categoria a patra de acreditare, în categoria a treia, și, după aceea, la categoria a doua. Iar azi am aflat că avem mai mulți colegi care au doctoratele în medicină și care, prin absolvirea cursului de psihopedagogie și luarea contactelor cu universități din apropiere, sigur vom obține, în timp, ca cel puțin trei secții să devină clinice, astfel încât spitalul să devină spital clinic”, a precizat noul manager. Acesta a mai adăugat că în prezent locuiește împreună cu familia la Cluj și că va face naveta la Satu Mare atâta timp cât va fi necesar. Camilo Coste a fost numit interimar pentru o perioadă de 6 luni, timp în care trebuie să organizeze un concurs pentru ocuparea funcției de manager. A mai declarat că, dacă va reuși să pornească o serie dintre proiectele pe care le dorește, va participa și el la acest concurs.

Cristian Stan