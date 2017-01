Mani Gyenes este pe 18 la general la jumătatea Dakar 2017

Pe 7 ianuarie caravana Raliului Dakar a ajuns in La Paz, capitala Boliviei, punctul ce marcheaza jumatatea editiei 2017. Dupa 5 probe speciale, Emanuel Gyenes, pilotul Autonet Motorcycle Team, ocupa locul 18 in clasamentul general al categoriei moto.

In etapa a 5-a, cea de pe 6 ianuarie, s-a rulat pentru a treia zi consecutiv la altitudini de peste 3.500 de metri si cel mai dificil a fost pentru concurentii de la categoriile moto si quad, care au trebuit sa ia startul la o temperatura de 2 grade Celsius.

Pe cat de prietenosi sunt bolivienii si pe cat de entuziasmati sunt de sosirea Dakarului in tara lor, pe atat de neprietenoasa a fost vremea in etapele 5 si 6. Pe 6 ianuarie s-a concurat in etapa Tupiza –Oruro, iar organizatorii au fost fortati sa intrerupa proba speciala la km 219 din cauza ploilor abundente si a temperaturilor extrem de scazute.

Sambata a fost programata etapa numarul 6 Oruro – La Paz, insa din pricina ploilor torentiale care au transformat traseul intr-unul impracticabil, organizatorii au decis anularea probei speciale. Concurentii au ajuns pe asfalt in capitala Boliviei, unde este planificata si ziua de odihna. Urmatoarea etapa, cea de a saptea din totalul de 12, este programata luni, 9 ianuarie, si se va merge din La Paz in Uyuni. Aceasta va fi o etapa maraton – la finalul zilei nu se vor intalni cu echipele de asistenta tehnica – si concurentii de la clasa moto vor petrece noaptea intr-o cazarma.

Oboseala si dificultatile provocate de scaderea nivelului de oxigen si-au spus cuvantul si in cazul lui Mani, care a facut cateva greseli de navigatie in etapele 4 si 5, insa a izbutit sa recupereze timpul pierdut si va ajunge in La Paz cu al 18-lea timp la general.

Emanuel Gyenes #29 Autonet Motorcycle Team (timp pe proba nr.5, 25 – 2h59min47sec):

” Ziua a cincea a fost una foarte lunga. Trebuiau sa fie doua probe speciale dar a doua, din pacate, s-a anulat din cauza vremii. Prima proba a fost una de 219 km si am luat startul pe ploaia care a continuat pana la km 80. Am facut si astazi doua greseli de navigatie deoarece organizatorii au schimbat ceva pe GPS. Din acest an, nu ne mai apare la punctele GPS sageata ca sa ne ajute la navigat, dar si pilotii din fata au aceeasi problema. Asa ca am pierdut si astazi vreo 10 -12 minute din cauza navigatiei, dar in rest a fost ok, mi-a placut. Conteaza ca sunt in top 20 acum si sper sa mai reusesc sa mai urc in clasament. Aici ploua foarte tare si nu se stie inca daca se va tine proba din etapa a sasea. Eu imi doresc sa se tina ca sa mai pot recupera.”

Clasament general după 5 etape din 12:

1. Sam Sunderland, Red Bull KTM Factory Rally, KTM, 15:22:05

2. Pablo Quintanilla, Rockstart Energy Husqvarna, 15:34:05

3. Adrien Van Beveren, Yamalube Yamaha, 15:38:12

………………………………………………………..

18. Emanuel Gyenes, Autonet Motorcycle Team, KTM, 17:04:31

………………………………………………………..

Dakar 2017 se va incheia sambata, 14 ianuarie, in Buenos Aires, Argentina.

Florin Mureşan