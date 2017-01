Mani Gyenes, în mânecă scurtă la revenirea în ţară!

Campionul nostru Mani Gyenes a revenit marţi dimineaţa acasă după o nouă aventură reuşită în Raliul Dakar.

Aterizat pe Aeroportul Henri Coandă, Mani a surprins cu ţinuta lejeră, acesta apărând într-un tricou cu mânecă scurtă în faţa presei şi a fanilor ce l-au aşteptat. Şi-a revenit rapid după ce a văzut nămeţii din Bucureşti şi s-a adaptat imediat la iarna grea de la noi după ce două săptămâni s-a bucurat de vara din America de Sud.

Mani n-a mai avut răbdare şi nu a mai pierdut vremea în Bucureşti. S-a urcat direct la volanul maşinii personale şi a pornit spre casă, spre Satu Mare.

„Abia aştept să vă revăd pe toţi cei de acasă. Mi-a fost dor să conduc şi maşina nu doar motocicleta.Sunt mulţumit că am terminat iar în top 20. Sigur că era mai bine fără acea penalizare de o oră, aş fi fost pe locul 15 dar până la urmă e bine că s-a terminat aşa”, ne-a declarat Mani Gyenes care a promis că va veni cu amănunte despre aventura de la Dakar 2017 în deja tradiţionala conferinţă de presă de la sediul principalului său sponsor. Întâlnirea cu presa şi colegii de la firmă e programată joi la ora 10.

E considerat printre cei mai valoroşi piloţi privaţi din lume

Al saptelea Dakar din cariera pentru Emanuel Gyenes a debutat pe 1 ianuarie in Asuncion, Paraguay cu startul ceremonial al editiei 2017. De pe 2 ianuarie au inceput sa se desfasoare etapele si satmareanul urca treptat in clasament ajungand in ziua de odihna din La Paz, capitala Boliviei, cu al 18 – lea timp in clasamentul general. Aceea a fost si ziua in care organizatorii au decis sa reexamineze GPS-urile primilor 20 clasati si sa aplice penalizari pentru o alimentare intr-o zona discutabila. Mani s-a aflat printre cei care au primit ora de penalizare si a ajuns pe locul 29. Urmatoarele etape s-au transformat intr-o cursa de recuperare, iar la finalul celor doua saptamani de raliu a urcat pe podiumul de finis, din Buenos Aires, cu al 17 –lea timp. In clasamentul rezervat pilotilor privati, Mani ocupa locul 7, de altfel Amaury Sport Organisation, organizatorul Dakarului, se si refera la riderul roman ca la unul dintre cei mai buni piloti privati din rally-raidul mondial.