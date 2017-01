Mani Gyenes, pe 29 înainte de intrarea în Munţii Anzi

Mani Gyenes #29 Autonet Motorcycle Team (timp pe proba 2h55min30sec):

”A fost o zi foarte lunga am avut in total 803 km din care 275 de proba speciala. Prima parte a probei a fost una rapida si cu sectiuni de noroi, am avut de trecut niste balti cu mult noroi. Acolo am avut grija sa aleg drumul cel bun, ca sa nu am probleme si sa raman in noroi. Iar partea a doua, dupa alimentarea de la km 175 a fost o zona cu mult praf si din pacate nu am reusit sa depasesc. Am mers pana la finisul probei speciale in spatele unui concurent care a plecat in fata mea si nu am reusit sa il depasesc, desi eram mai rapid ca el. Am avut o zi buna, traseul mi-a placut foarte mult. Ce nu mi-a placut a fost caldura, am avut peste 43 de grade C pe timpul probei. Etapa 3 va fi iarasi o zi lunga, iarasi dimineata la ora 4 porneste primul motociclist din bivuac, asa ca noaptile sunt foarte scurte in Dakar. ”

Etapa nr. 2 din Dakar 2017 a fost o provocare la 43 de grade C garnisita pe proba speciala cu balti de noroi si mult praf. La finalul etapei, care a masurat 803 km, Emanuel Gyenes a fost cronometrat cu al 28-lea timp, iar inainte de traseele din Anzi se afla pe locul 29 in clasamentul general.

Resistencia – San Miguel de Tucuman (3 ianuarie), cea de a doua etapa din Raliul Dakar, a fost una in care nu s-a navigat mergandu-se foarte mult pe drumuri forestiere si agricole, insa din pricina ploilor pe jumatate din speciala de 275 km riderii au trebuit sa faca slalom printre baltile de noroi. A doua parte a probei a fost dominata de praf.

Etapa 3-a (4 ian.) San Miguel de Tucuman – San Salvador de Jujuy:

Etapa a măsurat in total 780 de km, din acestia 364 km fiind reprezentati de proba speciala. Au fost de traversat multe riosuri (rauri perene care au apa doar in sezonul ploios) si cel mai important este ziua in care se va lua primul contact cu Anzii. Intr-o sectiune neutralizata a probei speciale se va ajunge la aproape 5.000 de metri altitudine, iar finisul specialei a fost la aproape 4.000 de metri altitudine. Asadar dupa caldurile si umiditatea sufocanta din Paraguay si temperaturile foarte ridicate din etapa a doua desfasurata in Argentina, concurentii s-au văzut nevoiţi sa faca fata primei provocari andine. Temperaturile sunt mult mai scazute, iar cea mai mare provocare va fi adaptarea cu scaderea nivelului de oxigen din aer. Concentratia de oxigen din aer scade cu 10% la fiecare 1.000 de metri.

Clasament general dupa 2 etape din 12:

1.Toby Price, Red Bull KTM Factory Rally, KTM, 03:07:17

2. Paulo Goncalves, Monster Energy Honda Team, Honda, 03:10:11

3. Sam Sunderland Red Bull KTM Factory Rally, KTM, 03:10:40

29. Emanuel Gyenes, Autonet Motorcycle Team, KTM, 03:26:48

Loeb se impune la auto

Francezul Sébastien Loeb a câștigat etapa a doua a Raliului raid Dakar 2017, marți, la secțiunea auto, desfășurată pe 803 km între Resistencia și San Miguel de Tucuman, în nord-estul Argentinei, și a devenit noul lider al clasamentului general.

Echipajul format din Loeb și Daniel Elena (Peugeot), de două ori campion mondial de raliuri WRC, a fost înregistrat pe cei 275 km de probe speciale în 2 h 06 min 55 sec, aceasta fiind a cincea sa victorie în Dakar, anul trecut încheind cursa pe locul 9.

Pe locul secund s-a clasat echipajul învingător în prima etapă Nasser Al Attiyah (Qatar)/Matthieu Baumel (Franța), pe Toyota, la 1 min 23, podiumul fiind completat de alt echipaj Peugeot, format din spaniolii Carlos Sainz senior și Lucas Cruz, la 2 min 18.

În ierarhia generală, conduce Loeb, urmat la 28 de secunde de Al Attiyah și la 1 min 56 sec de Sainz.

Cea de-a 39-a ediție a Raliului Dakar se va încheia pe 14 ianuarie la Buenos Aires, după 12 etape și 8.800 km.