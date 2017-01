Mani recuperează poziţie după poziţie în Dakar 2017

Cu trei speciale inainte de finisul din Buenos Aires, Mani Gyenes se afla pe locul 27 in clasamentul general, dupa ce a recuperat doua pozitii la inceputul acestei saptamani. Din cauza alunecarilor masive de teren speciala etapei a 9-a (11 ianuarie), Salta-Chilecito a fost anulata.

Editia 2017 a Raliului Dakar trebuia sa fie cea mai dura, din America Latina, din pricina noului sistem de navigatie si a celor sase speciale de la altitudini de peste 3.500 de metri, insa totul s-a transformat intr-o lupta de supravietuire din cauza conditiilor meteo. Au fost scurtate doua speciale de pe teritoriul Boliviei si una a fost anulata, iar ieri, cand s-a revenit din Bolivia in Argentina, la finalul probei speciale concurentii s-au trezit ca nu mai pot ajunge in bivuacul din Salta. Acelasi lucru au patit si echipele de asistenta tehnica, organizatorii fiind fortati sa amenajeze un bivuac spontan in oraselul Tilcara. In decursul zilei de ieri, din pricina ploilor abundente un rau a iesit din matca si a blocat drumul catre Salta. In cele din urma, s-a gasit solutia de a directiona o parte din caravana catre Salta pe un drum de macadam. Astazi organizatorii se focuseaza pe replierea concurentilor si a echipelor de asistenta in Chilecito, locul de unde va incepe etapa nr. 10 (12 ianuarie). Un factor major in anularea etapei 9 l-au constituit si alunecarile de teren si inundatiile care au afectat localitatea Volcano – organizatorii raliului s-au oferit sa trimita sprijin medical si aerian populatiei din acea zona.

Speciala etapei 8 (10 ian), cea care a pornit din Uyuni si s-a incheiat in Argentina, a fost una foarte alunecoasa in partea boliviana din pricina noroiului, a nisipului ud, a vadurilor care au trebuit traversate si in unele portiuni vizibilitatea a fost foarte scazuta din pricina cetii. In aceasta proba speciala a fost atinsa si cea mai mare altitudine din raliu (in regim de speciala, pentru ca in regim de legatura s-a ajuns la 4.995 m altitudine) aproximativ 4.500 de metri.

Cu toate modificarile suferite de traseul etapei de legatura, riderii au ajuns marti sa stea in sa pe o distanta de 1.100 km ( aprox. distanta rutiera dintre Bucuresti si Bratislava). Din totalul acestei distante, 417 km au fost pracursi in regim de proba speciala.

Emanuel Gyenes #29 Autonet Motorcycle Team:

”Dupa ziua maraton (nu este permis accesul echipelor de asistenta tehnica), am ajuns inapoi in Argentina fara probleme tehnice. Ieri (9 ian) din fericire nu am avut nicio problema tehnica, deci nu a trebuit sa fac nimic la motocicleta. Ieri nu am avut un ritm foarte bun, am terminat doar pe 30, azi am incercat sa trag un pic mai tare, am terminat pe locul 21. M-am simtit mult mai bine. Incerc sa mai reduc din timpul pe care l-am primit ca penalizare si sa urc in clasament, sper sa mai pot face cate ceva. Astazi traseul a fost foarte lung, primii 70 de km au fost cu mult noroi, iar dupa aceea traseul a devenit foarte rapid. Asta mi-a placut si m-am simtit foarte bine. Sper ca si de acum incolo sa fie tot asa de bine cum a fost in aceasta ultima parte din proba speciala.”

Clasament general dupa 9 etape din 12:

1. Sam Sunderland, Red Bull KTM Factory Rally, KTM, 22:01:08

2. Pablo Quintanilla, Rockstart Energy Husqvarna, 22:22:06

3. Adrien Van Beveren, Yamalube Yamaha, 22:29:57

27. Emanuel Gyenes,

Autonet Motorcycle Team, KTM, 25:20:47

Dakar 2017 se va incheia sambata, 14 ianuarie, in Buenos Aires, Argentina