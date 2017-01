„Mi-am respectat planul…!”

Sorana Cirstea si-a egalat cel mai bun rezultat al sau la Australian Open si are o sansa buna pentru calificarea in optimile de finala contra americancei Alison Riske, o adversara accesibila chiar daca este mai bine plasata in ierarhia mondiala a momentului.

Dupa meciul castigat in fata Carlei Suarez Navarro, a 10-a favorita, Cirstea s-a declarat multumita de respectarea planului tactic si de rezultatul obtinut.

“Mi-am respectat planul de joc si normal ca sunt bucuroasa de victorie. Nu stau prea mult sa constientizez rezultatul, ma bucur pur si simplu”, a spus Cirstea intr-o conferinta de presa.

In ceea ce priveste problema la umar avuta in trecut, Cirstea spune ca nu va scapa niciodata de aceasta si ca a fost nevoita sa se adapteze la noile conditii.

“Este o problema pe care o voi avea pentru tot restul carierei. Am invatat sa ajustez, imi fac recuperarea zilnic si o tin sub control. Pot sa ma antrenez normal, pot sa servesc la capacitate maxima si stiu ce trebuie sa fac”, a explicat jucatoarea noastra.|

Sorana Cirstea este singura jucatoare din Romania ajunsa in turul 3 pe tabloul de simplu de la Australian Open, aceasta dupa ce la inceputul competitiei am avut nu mai putin de sase reprezentante.

Cirstea a jucat intr-un sfert de finala la Roland Garros in 2009 si a fost la un moment dat pe locul 21 in clasamentul mondial WTA.