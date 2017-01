Michael Metge a fost deposedat de victorie în etapa a 10-a

Pilotul francez Michael Metge (Honda), dat drept câștigător, joi, al etapei a 10-a a Raliului raid Dakar 2017, la secțiunea moto, a fost penalizat cu o oră și privat de victorie în etapa desfășurată între Chilecito și San Juan (Argentina), iar spaniolul Joan Barreda Bort a urcat pe primul loc.

Metge a fost penalizat deoarece a ratat un punct de control pe ultimii kilometri ai specialei, au precizat organizatorii. În urma sancțiunii, el a ajuns pe locul 24 în etapa a 10-a, la 59 min 05 sec de Barreda.

Joan Barreda Bort a fost înregistrat pe cei 448 km ai specialei în 05 h 49 min 45 sec, fiind urmat de slovacul Stefan Svitko (KTM), la 24 de secunde, și de argentinianul Franco Caimi (Honda), la 03 min 48 sec. Svitko a fost constrâns să abandoneze la sosire, leșinând din cauza căldurii foarte mari (circa 40 de grade în bivuac).

Satmareanul Emanuel Gyenes (KTM) a urcat un loc în clasamentul etapei, fiind pe 15, la 23 min 32 sec de învingător. Marcel Butuza (KTM) a încheiat pe 96 din 99 de concurenți, la 04 h 27 min 08 sec de primul loc.

Pilotul Autonet Motorcycle Team a incheiat speciala de 449 km a etapei Chilecito – San Juan cu al 15-lea timp. S-a concurat la o temperatura de 45 grade C pe un traseu cu multa piatra, nisip si multe traversari de rauri. Cu doua etape inainte de finis, Emaneul Gyenes se afla pe locul 23 in clasamentul general.

Joi, 12 ianuarie, s-a concurat in cea de a 10-a etapa a Raliului Dakar. Etapa Chilecito – San Juan a readus actiunea in raliu, dupa ce etapa de pe 11 ianuarie a fost anulata in urma tragediei intamplate pe drumul catre Salta (o alunecare de teren a ingropat in noroi un orasel intreg ducand inclusiv la pierderi de vieti omenesti).

Etapa a avut un total de 751 km, din care 449 km au fost parcursi in regim de proba speciala (537 km de proba speciala doar ca 88 de km au fost neutralizati) si a fost caracterizata de multa navigatie in prima parte, de traversari de rauri, de mers prin ravene si prin riosuri care aveau foarte mult nisip. (Rios – albie de rau secata care se umple doar in anotimpul ploios sau la topirea zapezilor).

Mani a avut un ritm bun si a terminat cei 449 de km cronometrati in 6h13min17sec, fiind inregistrat cu al 15-lea timp al zilei. In pofida acestui timp bun pe proba, satmareanul nu a avut o zi usoara. Intr-o albie de rau i s-a oprit motorul si a izbutit sa reporneasca cateva minute mai tarziu dupa ce a fost impins de spectatori.

Ieri s-a mers in etapa San Juan – Rio Cuarto. O etapa de 754 km din care 288 km de proba speciala. Proba incepe cu 50 de km in dunele de la San Juan si se incheie, in zona Cordoba, pe trasee asemanatoare cu cele din WRC.

Azi, 14 ianuarie, se va ajunge la Buenos Aires, punctul terminus al raliului. Etapa Rio Curato – Buenos Aires masoara 786 km, iar 64 dintre acestia vor fi parcursi in regim de proba speciala.

Emanuel Gyenes #29 Autonet Motorcycle Team: ” A fost o proba foarte lunga si am rulat intr-o caldura foarte mare, cred ca au fost peste 45 de grade C. In primii 100 de km a fost un traseu nu foarte rapid, a fost foarte mult de navigat. Cred ca pana la km 100 eram in top 10, dar dupa am facut o greseala si am pierdut vreo 10 – 15 minute. In partea a doua a traseului am cazut si am lovit putin motocicleta pe partea stanga, dar nimic grav. A fost foarte greu astazi. Ieri la briefing ne-au spus ca la sfarsit nu o sa fie nimic greu, ca o sa fie un traseu rapid dar nu a fost asa. Ultimii 180 de km au fost foarte solicitanti fizic, am mers prin multe ravene si riosuri pline cu mult nisip. E foarte greu de pilotat motocicleta in aceste conditii. Azi sincer am obosit putin, dar cred ca toti concurentii au patit asta pentru ca a fost foarte cald. Cred ca acesta a fost cel mai dificil traseu din Dakar 2017.Mai sunt doua etape pana la sosirea din Buenos Aires, sper ca nu vor mai fi probleme si vom ajunge cat se poate de bine acolo. ”

Clasament general dupa 10 etape din 12:

1. Sam Sunderland, Red Bull KTM Factory Rally, KTM, 28:07:59

2. Matthias Walkner, Red Bull KTM Factory Rally, KTM, 28:38:00

3. Gerard Farres Guell, Himoinsa Dakar Team , 28:46:42

………………………………………………

23. Emanuel Gyenes, Autonet Motorcycle Team, KTM, 31:34:04

Auto: Peterhansel preia conducerea în clasamentul general

Francezul Stephane Peterhansel a fost declarat câștigător al etapei a 10-a a Raliului Dakar 2017, la auto, desfășurată joi între localitățile argentiniene Chilecito și San Juan (751 km), după ce victoria fusese atribuită inițial compatriotului său Sebastien Loeb, pe care l-a detronat cu această ocazie din fotoliul de lider al clasamentului general.



Conducerea cursei a decis să scadă 14 minute și 13 secunde din timpul realizat de Peterhansel, după ce pilotul echipei Peugeot a acordat ajutor unui concurent de la clasa moto, cu care a avut un acroșaj.

În urma acestei decizii, Peterhansel l-a devansat cu 7min.27sec. pe Loeb în ierarhia finală a etapei și cu 10min.01sec. pe Cyril Despres, ocupantul poziției a treia.

În clasamentul general, Stephane Peterhansel are un avans de 5min.50sec. față de Sebastien Loeb și de 25min.40sec. față de Cyril Despres.