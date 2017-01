O masă caldă pentru sărmanii de la Adăpostul de Noapte

Sărmanii de la Adăpostul de Noapte din Satu Mare primesc, cel puțin o dată pe săptămână, o masă caldă. Un ONG are grijă de nevoiașii Sătmarului, oferindu-le o masă caldă în fiecare zi de vineri. Echipa de voluntari ”O Masă Caldă” de la Satu Mare este coordonată de Simona Gavrilă.

” Vă salutăm cu drag din Satu Mare. Odată cu reînceperea cursurilor școlare s-a redeschis cantina și, cu mult entuziasm, am pregătit 60 de porții de pilaf de orez cu mazăre și cârnați. Masa caldă pregătită de voluntarii noștri este foarte necesară oamenilor fără adăpost, în această perioadă geroasă. Am folosit legume din abundență și am trimis și lada de banane primită ca donație”, declară voluntarii asociației de la Satu Mare.

La Satu Mare, activitatea voluntarilor ”O Masă Caldă” se desfășoară la cantina Liceului Tehnologic “Constantin Brâncuși”. Aici, în fiecare zi de vineri, la ora 16.00, sunt împărțite între 50 și 90 de mese calde beneficiarilor Adăpostului de Noapte al Centrului Social de Urgenţă pentru Adulți.

Programul se bazează exclusiv pe voluntariat, pe donații și pe un management inteligent al resurselor. ”Astfel, reușim să oferim o porție de mâncare echilibrată din punct de vedere nutrițional la costul de aproximativ 2 lei. Ne desfăşurăm activitatea în 9 bucătării, în care gătim, o dată pe săptămână, pentru peste 700 de persoane: 4 sunt localizate în Cluj-Napoca, 3 în București, 1 în Bistriţa şi 1 în Satu Mare. Suntem în curs de replicare a modelului şi în alte oraşe din România”, spun cei de la ”O Masă Caldă”.