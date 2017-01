O româncă se pregătește să atingă cel mai înalt vârf al lumii în afara Asiei

Pe 11 Ianuarie 2017 ia startul o expediție românească ce își propune ca obiectiv escaladarea celui mai înalt vârf în afara Asiei, Aconcagua (6.962 m), eveniment care a generat și o campanie de colectare de fonduri pentru susținerea copiilor bonavi de cancer.

“De peste 3 ani sunt voluntar în cadrul Asociației PAVEL, care se ocupă de copiii bolnavi de cancer, iar în tot acest timp am lansat zeci de campanii pentru copii. Pe o parte îi cunosc, dar pe cei mai mulți nu i-am întâlnit niciodată. O parte sunt supraviețuitori, iar o parte au devenit deja îngeri. Indiferent cât mai apucă un copil să se bucure de sprijinul venit din partea celor care aleg să facă un gest umanitar, indiferent dacă un copil se vindecă sau nu, am știut întotdeuna că fiecare clipă în care copiii au respirat mai ușor pentru că noi, oamenii cărora ne pasă, ne-am implicat în cauza lor, a meritat toată energia, atenția și dragostea noastră!”, adeclarat Eliza Nițescu, participantă la expediția în Aconcagua.

Campania de susținere a copiilor bolnavi de cancer sprijină proiectul “Alocația pentru sănătate”, demarat în Noiembrie 2016, prin intermediul Asociației PAVEL.Eliza Nițescu este cea care a creat conceptul proiectului, precum și toate materialele de comunicare pentru acesta. Proiectul se adresează copiilor și tinerilor cu diferite forme de cancer, boli ale sângelui sau anemii grave. În prezent, acest proiect se poate desfășura doar prin implicarea persoanelor sau companiilor private, cu sprijinul finanțării acordat de acestea. Concret, proiectul constă în sprijin financiar lunar acordat familiilor în care există un copil bolnav de cancer, întrucat alocația de stat este insuficientă să permită susținerea tuturor cheltuielilor generate de tratament, alimentație, analize, transport și restul de nevoi speciale în această situație. Aproximativ 70.000 persoane sunt bolnave de cancer, iar peste 500 de copii sunt diagnosticați cu o formă de cancer în fiecare an în țara noastră. După datele furnizate de Ministerul Sănătății, 60% dintre copiii și adolescenții bolnavi de cancer sunt spitalizați în București în cele două unități de specialitate și anume Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu și Institutul Clinic Fundeni. “Primind Ajutor, Viața Este Luminoasă”este convingerea Asociației P.A.V.EL., angajată zi de zi în misiunea de susținere a încrederii în vindecare a copiilor internați în secția de Oncopediatrie a Institutului Fundeni. Fiecare ajutor contează în bătălia cu cea mai necruțătoare boală și este esențial ca tot mai mulți voluntari și donatori să se implice în această luptă, cu atât mai mult ținând cont de faptul că astăzi cancerul este a doua cauză de mortalitate în rândul copiilor români.

„Am ales să ajut copiii care suferă de afecțiuni oncologice de la Asociația PAVEL pentru că știu sigur că cei cu cea mai mare nevoie de sprijin vor primi, prin intermediul meu și cu susținerea celor care mi se alătură din când când, exact ceea ce lipsește pentru însănătoșirea lor. Asociația PAVEL este organizația cu cele mai multe inițiative concrete pentru copiii cu afecțiuni oncologice, de la sprijin material și moral, până la proiecte recreative, educaționale, sportive sau în domeniul artei. Chiar dacă pe mulți copii nu apuc să îi cunosc, simt să îi ajut pe toți. Însă nu este unul, nu sunt 10 și nici măcar 100. Sunt aproximativ 550 de cazuri în fiecare an…! De aceea spun DA unui copil adoptat aproape de 2 ori în fiecare zi (mai exact, înregistrez cam 1.51 de adopții / zi – 550 de copii, 365 de zile). Oricât de multe campanii am făcut până acum, am simțit mereu că nu este de ajuns. La sfârșitul anului 2015 am primit titlul de Voluntarul Anului 2015 în Domeniul Sănătății, premiu înmânat de Raed Arafat, această recunoaștere fiind probabil cea mai semnificativă diplomă pe care am primit-o vreodată. Însă nimic din ce facem nu ar trebui să fie pentru a câștiga un premiu, mai ales când vine vorba de voluntariat și donații”, susține Eliza Nițescu,hotărâtă să atingă vârful purtând în suflet misiunea încredințată de copii.

Eliza Nițescu este la a patra experiență de a escalada un vârf important, ea având până acum în palmares și escaladarea Elbrus (cel mai înalt vârf din Europa, 5.642 m, August 2016), Kilimanjaro-Uhuru Peak (cel mai înalt vârf al Africii, August 2015), precum și cel mai înalt vârf al Alpilor, Mont Blanc (4.810 m, Iulie 2014), în toateaceste expediții având aceeași cauză de umanitară: cazurile copiilor care suferă de afecțiuni oncologice (beneficiar a fost tot Asociația P.A.V.E.L.). Eliza și-a propus ca în fiecare an să îndeplinească un obiectiv montan mare, iar pentru 2018/2019 are în plan atingerea celui mai înalt vârf din America de Nord, Denali (6.194 m), situat în Alaska, singura provocare în acest moment fiind lipsa de fonduri pentru a finanța expediția și echipamentul necesar.

“Pentru expediția pe Aconcagua m-am antrenat mult mai mult decât pentru toate celelalte la un loc. Deși nu este un munte care să ridice dificultăți tehnice, Aconcagua solicită foarte mult din punct de vedere al anduranței, luând în calcul altitudinea foarte mare, vânturile puternice și temperaturile extrem de scăzute (chiar și în sezonul e vară, temperaturile la altitudinea de peste 5.000 de m ajunga la -20°C, iar pe vârf termometrul coboară până la -30°C). Expeditiile la aproape 7.000 m necesită o condiție fizică foarte bună, pentru ascensiunile la mare altitudine fiind nevoie și de o excelentă condiție cardio-pulmonară. Aceasta poate fi obținută printr-un intens program de pregătire format din alergare, înot, ciclismetc, program care este recomandat să înceapă cu minim 6 luni înainte de ascensiunea propriu-zisă. Aconcagua este un munte care se urcă printr-un imens efort fizic si psihic și nimeni nu artrebui să meargă în Santinela de Piatră fără o perioadă de exerciții serioase pentru antrenament. Înainte de Aconcagua am urcat pe Elbrus, cel mai înalt vârf din Europa, în August 2016, expediție pentru care de asemenea am avut o perioadă de pregătire intensă. Aceasta a început din luna Februarie a anului trecut”, povestește Eliza. În Aconcagua, expediția se va desfășura pe ruta clasică, rută pe care în mod obișnuit fiecare alpinist va trebui să care un bagaj de aprox. 30 kg pentrumulte zile (expediția românească durează până la 1 Februarie și aproape toate zilele, înafară de cele folosite pentru transport și transferuri, sunt dedicate urcatului pe munte). Fiecare alpinist care dorește să ajungă pe oricare din vârfurile incluse în circuitul Seven Summits trebuie să aibă o excelentă condiție fizică și psihică. Aflată în pragul celei de treia reușite de a ajunge pe vârful celui mai înalt munte al unui continent (după Africa, Europa, urmând acum America de Sud), românca se apropie cu pași repezi de jumătatea circuitului Seven Summits (cel mai înalt vârf al fiecăruia din trecele 7 continente), pe care și-a propus să îl finalizez eîn 7 ani de la start, adică în 2022. Aconcagua este al cel mai înalt vârf al Planetei în afara Asiei și al doilea ca înălțime în circuitul Seven Summits, după Everest. În afară de reușita proprie în acest proiect personal, Eliza Nițescu își dorește și să atragă mai multe fonduri pentrus prijinirea copiilor cu afecțiuni oncologice. Din 2013 până în prezent ea a reușit să mobilizeze aprox. 50.000 de euro din donații de la persoane fizice sau companii, iar până în 2020 ținta sa este ca această sumă să crească până la 250.000 de euro. “Astăzi poate fi prima dată când alegem să adopăm o faptă bună. Sau a nu știu câta oară când nu ne pasă. Diferența între aceste două atitudini este foarte mică din punct de vedere al alegerii și implicării prin banii scoși din buzunar, dar extrem de mare din punct de vedere al rezultatelor – a trăi sau a muri…”, punctează Eliza, ca îndemn la acțiune din partea celor care au posibilitatea financiară de a sprijini cauza copiilor bolnavi.

Donațiile pentru proiectul ALOCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE se pot face direct în contul Asociației P.A.V.E.L., RO76BPOS71003031332RON0A, deschis la BancPost, cu mențiunea: donație pentru campania ARIPI CA ÎN CER / ALOCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE sau prin intermediul platformei Galantom, la următorul link: http://pavel.galantom.ro/fundraising-pages/view?id=3469