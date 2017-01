Olimpia a adus un mijlocaș trecut și pe la Inter Milano

Olimpia Satu Mare și-a început sâmbătă cantonamentul de două săptămâni din Cipru. Condiții excelente, vreme de primăvară, terenuri la dispoziție, totul pentru ca echipa să rămână și la primăvară în prima parte a clasamentului din Liga a 2-a.

Dacă de la Satu Mare din lot au făcut parte 22 de jucători până la urmă în Cipru alături de antrenorul Bogdan Andone au ajuns…24 de băieți.



Conducerea clubului a anunțat sâmbătă seara că a ajuns la o înțelegere cu Cristian Daminuță și Octavian Ursu. Ambii mijlocași de meserie ce vin să întărească lotul sătmărenilor.

Dacă despre Ursu ( 22 ani) se știu prea puține, acesta având la activ patru meciuri în Liga 1 pentru ASA Târgu Mureș, și un gol marcat, în schimb Cristian Daminuță pare o mică vedetă a fotbalului autohton. Cu un CV în care apar echipe precum Inter Milano și AC Milan. Dar și Modena, L Aquvila, FC Tiraspol ori Hapoel Ramat HaSharon. A mai trecut pe la Poli Timișoara, Viitorul Constanța și FC Baia Mare, semn că are mai multe echipe la activ în carnetul de jucător ca și ani jucați la seniori.

|

Să sperăm că la Satu Mare își va regăsi pofta de joc arătată la început de carieră și că Bogdan Andone va reuși să-l motiveze și să-i pună în valoare talentul…

În schimb Olimpia pare că a renunțat definitiv la ideea de a-i lua pe foștii vâlceni, Dina și Munteanu.

Dacă oficialii Olimpiei au declarat la conferința de presă de joi că pretențiile salariale ale celor doi ar fi depășit posibilitățile clubului, în schimb într-o declarație pentru liga2.ro, veteranul Dina arăta cu degetul spre președintele galben-albaștrilor .

“Eu şi Cristi nu am mers la Olimpia pentru bani, ci pentru antrenorul Bogdan Andone, plus că ne doream să ne batem la promovare, aşa că am acceptat şi a doua propunere, ca să fie bine pentru club. După ce am acceptat a doua propunere, preşedintele de la Satu Mare ne-a anunţat că s-a răzgândit şi nu ne mai doreşte la echipă! Eu şi Cristi Munteanu avem împreună 500 de meciuri în Liga 1, consider că acest preşedinte şi-a bătut pur şi simplu joc de noi şi este lipsit de caracter! La Olimpia este o debandadă totală”, a mai declarat Mihai Dina pentru Liga2.ro.

Fără a le ține partea oficialilor Olimpiei, până la urmă alegerea pare corectă…Dacă tot nu-ți permiți promovarea în acest sezon iar bugetul e cum e, de ce ai alege doi jucători, e drept foarte buni pentru liga 2, dar trecuți de 30 de ani în detrimentul unor băieți tineri care să-ți ofere o garanție de continuitate și o perspectivă corectă și pentru anul următor…Ce s-a discutat până la urmă la negocieri vom afla poate la revenirea echipei acasă din Cipru…

Altfel Olimpia joacă azi primul amical, cu Ypsonas, o echipă de liga a 3 a din Cipru. Apoi vin duelurile mai tari, cu Steaua Roșie Belgrad și Spartak II Moscova.