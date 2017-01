Oșanul care construiește vilele miliardarilor londonezi

Originar din județul Satu Mare, Nelu Ciorbă este genul oșanului întreprinzător, care nu se ferește de muncă. În 1998 a plecat în SUA, unde a lucrat în domeniul construcţiilor. S-a întors în România, dar nu s-a adaptat aici, a mers pentru o perioadă scurtă de timp în Suedia, iar din 2007 s-a stabilit în Marea Britanie.

În Regatul Unit a reușit să pună pe picioare, în 2011, firma de construcții CC Ltd. (Ciorba Construction Ltd.). Nelu nu era novice în acest gen de business deoarece înainte a ocupat o funcţie de conducere într-o companie de construcţii din Londra. Și-a dat însă seama că pentru a prospera e nevoie să se bazeze pe forțele proprii. „La început, am avut o foarte mică echipă cu care m-am aventurat în ale construcţiei, pornind cu renovări de apartamente. În prima fază, am avut pierderi considerabile, dar a venit un moment nesperat când lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată şi, de acolo, a pornit oarecum ascensiunea”, a povestit, pentru cotidianul Adevărul, românul.

În accepția lui secretul succesului trebuie să aibă următoarele ingrediente: credința în Dumnezeu, relaţii oneste în afaceri, calitate şi excelare în muncă, respect între subcontractori sau muncitori.

Deşi încă tânără, firma românului din Londra a cunoscut succesul. După trei ani de monitorizare atentă din partea Considerate Construction Scheme, organizaţie independentă susţinută de Guvernul Marii Britanii al cărei rol este îmbunătăţirea imaginii industriei de constructii, Ciorba Construction Ltd a obţinut, în noiembrie 2015, medalia de argint, la cel mai important eveniment al anului în domeniu. Potrivit lui Nelu Ciorba, firma a fost premiată după ce a fost verificată în aproximativ 260 de puncte.

Firma oșanului din Londra are clienţi unul şi unul. Spre exemplu, unul dintre clienţii firmei Ciorba Construction Ltd este prieten cu David Cameron, cei doi având şi copiii la aceeaşi şcoală. „Activitatea companiei este centrată în cea mai mare parte în Central London (Chelsea), care este visul oricărui copil englez să locuiască aici când va deveni matur, South Kensington, Belgravia şi, uneori, chiar Mayfair. Ne ocupăm cu diverse proiecte, precum lucrări de structură, basements (niveluri subterane), extensii, renovări complete de case sau apartamente. Venim în contact cu clienţi din segmentul de sus al societăţii, cum ar fi bancheri, directori de televiziune, parlamentari, manageri, oameni de investiţii de peste hotare, avocaţi sau oameni de afaceri. Recent am terminat un proiect pentru a doua cea mai bogată familie din Malaezia, adăugănd un nivel subteran până la 4.5 metri adâncime sub toată casa şi curtea din faţă”, a mai declarat Ciorbă pentru aceeași sursă.

Potrivit acestuia, firma este în strânsă legătură cu arhitecţi, ingineri de structură, designeri şi inspectori în domeniul construcţiilor, cât şi cu diverse companii englezeşti angajate ca subcontractori. „Obiectivul nostru este să fim în continuare de încredere şi să demonstrăm că românii merită să aibă şansa lor peste hotare”, a mai spus românul.

Nicolae Ghişan