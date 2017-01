Patronul clubului Bamboo, Joshua Castellano, audiat la Poliţia Capitalei

Joshua Castellano, patronul clubului Bamboo din Capitală care a ars în întregime în noaptea de vineri spre sâmbătă, 44 de persoane având nevoie de îngrijiri medicale, s-a prezentat, luni, la sediul Poliţiei Capitalei pentru audieri. Acesta nu a făcut declaraţii la intrarea în sediul Poliţiei, fiind însoţit de avocatul Cătălin Dancu.

De altfel, apărătorul a declarat, duminică, că angajaţii localului au semnalat administratorilor, în noaptea în care a avut loc incendiul, că sunt persoane străine într-un spaţiu folosit ca depozit.

“Tot ce a însemnat ajutorul acordat de către angajaţi, care au fost instruiţi şi specializaţi, stingerea din interior, folosirea extinctoarele, toate au fost făcute într-o cooperare deplină. Au fost peste 700 de persoane în club care în mai puţin de şase minute au fost evacuate în condiţii de securitatea pentru că toţi au ascultat de instrucţiunile persoanalului. Avem date (n.r că focul ar fi fost pus) pentru că sunt martori, angajaţi ai clubului care au sesizat administratorii că sunt persoane străine în acea zonă unde în mod normal nu aveau ce căuta, pentru că este o zonă de depozit, este o zonă părăsită, a fost sala de fitness, acum era nefuncţională, era o sală cu depozit, ca obiect şi destinaţie, şi în mod normal aceştia nu aveau ce căuta. Sunt persoane care sunt străine clubului pentru că vis a vis exista un ballroom, o altă petrecere privată şi ospătarii cred că acele persoane provin din sala în care se desfăşura celălat eveniment. Persoanele respective, au declarat ospătarii, fumau în zonă interzisă, din acest moment s-au dus şi au anunţat administratorii. Urmează să fie identificaţi. Datele şi declaraţiile indică trei persoane”, a spus Cătălin Dancu.

În legătura cu informaţiile furnizate de Primăria Sectorului 2, potrivit cărora clubul nu avea autorizaţie de funcţionare, avocatul a precizat că existau documente de funcţionare provizorii. Totodată, unul dintre agenţii de pază ai localului le-a spus jurnaliştilor că este de părere că focul a fost pus. “Cu exactitate nu se ştie ce s-a întâmplat. Fumul a început să se vadă pe la 3, 3 şi ceva. Fumul a apărut în barul din partea din faţă, chiar la intrare, spun colegii. Eu am avut altă sarcină, am fost undeva la office şi în momentul în care colegii au dat prin staţie că a început incendiul, oamenii deja au început să iasă. Am avut noroc că am avut foarte multe evacuări de urgenţă. Sunt vreo cinci, şase ieşiri de urgenţă. Nu s-au îmbulzit oamenii, din contră, au ieşit în linişte. La sfârşit doar,când a fost aşa mai..Nu au fost flăcări, totul a fost ignifug. Cred că au fost vreo 600, 700 oameni în club. Nu pot să vă spun dacă se fuma, s-a fumat narghilea. Spuneţi-mi un club unde nu se fumează. Am fost instruiţi de când s-a întâmplat nenorocirea la Colectiv. Astea sunt nişte aberaţii cu aruncarea în piscină. Piscina era acoperită de zăpadă, nu are apă, lumea aberează. Autorităţie au intervenit ok. (…) Au fost controale, ultimul a fost acum o lună. Părerea mea e că focul a fost pus”, a declarat Eugen Barbu, agent pază în Bamboo. Şeful Serviciului Omoruri a susţinut că nu există niciun indiciu cu privire la o mână criminală la acest moment al anchetei. “Declaraţiile persoanelor diferă. Trebuie să le evaluăm. Nu există niciun indiciu cu privire la o mână criminală. S-au cerut şi obţinut o mare parte din acte medicale şi de la instituţii, toate trebuie analizate. Am ridicat foarte multe documente, vorbim de bibliorafturi, nu 2-3 hârtii”, a declarat Radu Gavriş. La audieri a ajuns şi Radu Tarcan, administratorul clubului. Un incendiu puternic a devastat în întregime clubul Bamboo din Capitală în noaptea dinspre vineri spre sâmbătă, 44 de persoane având nevoie de îngrijiri medicale.