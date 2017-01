Patronul duhovnicesc al școlii, sărbătorit ieri la Liceul Ortodox ”Nicolae Steinhardt”

Mare sărbătoare ieri la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” care şi-a sărbătorit, pentru al treilea an consecutiv, protectorul duhovnicesc, Sfântul Ierarh Grigorie Teologul. Sărbătoarea a fost cinstită prin prezenţa sa de către PS Iustin al Maramureșului și Sătmarului, care a oficiat o Liturghie Arhierească alături de un sobor format din zece preoţi, printre care și părintele prodecan al Universității din Baia Mare, prof. univ. dr Adrian Paul.

Biserică arhiplină

Mica biserică din curtea Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” s-a dovedit a fi neîncăpătoare la Liturghia Arhierească oficiată de PS Iustin cu ocazia sărbătoririi Hramului şcolii, Sfântul Ierarh Grigorie Teologul. Printre cei prezenţi la sărbătoare s-au numărat deputatul Octavian Petric, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, viceprimarii Adrian Albu și Doina Feher, cadre didactice, elevi, părinţi sau simpli credincioşi.

În predica sa, făcând referire la viața și activitatea Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, PS Iustin Sigheteanu i-a îndemnat atât pe elevi cât și pe profesori să ia pildă și să devină mărturisitori și jertfitori ca acesta. Totodată, a transmis părinţilor, cadrelor didactice sau preoţilor să se ocupe mai îndeaproape de tineri, despre care a afirmat că au o viaţă agitată şi de acest lucru sunt vinovaţi atât familia, cât şi şcoala sau biserica. De asemenea, a mai accentuat rolul Bisericii Ortodoxe în ceea ce privește menținerea identității naționale a românilor.

Şcoală demnă de apreciat

La finalul Liturghiei Arhiereşti, PS Iustin a apreciat că Liceul Teologic Ortodox ”Nicolae Steinhardt” din Satu Mare se dezvoltă an de an, având acum 600 de elevi şi 50 de profesori şi are toate ciclurile de învăţământ. „Mă bucur de prezenţa autorităţilor la această şcoală şi trebuie să fim conştienţi cu toţii că această şcoală trebuie consolidată. Mă mândresc cu această şcoală şi sunteţi vrednici de apreciere”, a mai spus Preasfinţia Sa.

La rândul său, directorul Liceului Ortodox, preotul Gabriel Groza, a spus că ziua de ieri a fost binecuvântată de Dumnezeu. „Este pentru al treilea an când sărbătorim acest hram al şcolii noastre. Şcoala noastră se dezvoltă cu binecuvântarea Preasfinţiei Voastre, iar prezenţa autorităţilor dovedeşte faptul că o susţin”, a mai spus părintele Groza. Sărbătoarea Liceului Ortodox s- a încheiat cu miruirea tuturor credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie. De asemenea, părintele Groza a mai precizat că este foarte posibil ca, anul viitor, această sărbătoare să se desfășoare în Catedrala Ortodoxă din Satu Mare deoarece micuța biserică din curtea liceului este mult prea mică pentru numărul mare de elevi de aici.

Cristian Stan