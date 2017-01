Pe banii lui tata fac ce vreu…

Cunoaşteţi persoane care se încadrează în titlu? Eu, da! Şi sincer îmi e milă de ei, pentru că nu o să ştie niciodată ce înseamnă a munci, ce înseamnă să câştigi banii prin efort propriu, ce înseamnă o viaţă clădită cu forţele proprii, nu în umbra lui tata. Titlul se referă şi la persoanele care datorită funcţiei lui ”tata” ajung într-o funcţie înaltă neavând pregătirea necesară. Apropos … câţi nu ne dorim să ajungem cât mai sus pe scară ierarhică? Dar câţi suntem dispuşi să şi transpirăm şi să investim timp şi muncă pentru ca să ajungem sus?

Hai să vă spun ceva. Toţi îl cunoaştem pe celebrul Bill Gates. El poate să ştie mai bine ce înseamnă să te ridici, prin propriul efort şi prin propria muncă, cel mai bogat om din lume dându-ne tuturor o lecţie de viaţă: Într-un restaurant din SUA, după ce a cerut nota de plată, marele magnat a lăsat un bacşiş de 5 dolari. Chelnerul și-a arătat uimirea, o uimire care fiind observată de Gates, acesta a întrebat: „Este ceva în neregulă?”. Chelnerul i-a zis că în urmă cu o săptămână a servit-o la masă pe fiica onorabilului client, aceasta lăsându-i un bacșiș de 500 de dolari; pe când el, tatăl, doar 5 dolari. Aici vine răspunsul genial al lui Gates: „Ea este fiica celui mai bogat om din lume, eu sunt fiul unui tăietor de lemne”.

Dacă cei care îşi fac de cap pe banii ”lui tata” ar avea ambiţia să iasă din umbra babacului … dacă cei care obţin ceva ”pe pile” ar conştientiza că astfel distrug o suită de valori, oare nu am trăi într-o lume mai bună? Ce este mai plăcut să auzi? Uite fiul sau fiica lui ”x”, care are funcţia ”y” și habar n-are pe ce pământ calcă? … sau uite-l pe ”x” care are funcţia ”y”, depăşindu-l pe tatăl său. Nu ar fi mai roditoare o societate în care copiii şi-ar dori să – şi depăşească părinţii, nu să trăiască în umbra lor?

Tatăl tău are o firmă, funcţie înaltă? Învaţă cel puţin atâţia ani cât i-a luat lui să aibă firma respectivă sau cel puţin atâţia ani cât i-a luat să ajungă în funcţia respectivă! Învaţă, munceşte, ca tatăl tău să apună în umbra ta şi nu ca tu să coabitezi în umbra lui.

Un copăcel nu creşte în umbra unui arbore, are nevoie de soare. Totuşi dacă el creşte, nu creşte mai mare decât arborele, chiar dacă este sămânţă a arborelui. În schimb, dacă el, copăcelul, nu este umbrit de arbore, creşte la fel de mare sau poate mai mare decât cel din care a picat sămânţa. Și până la urmă, nu-i așa că fiecare alege dacă vrea să putrezească la umbra mucegaiului … sau dacă vrea să crească în soare.

Gabriel Pintea