Peste 10 TIR-uri au fost blocate la Huta Certeze din cauza viscolului

Avertizările meteorologilor s-au adeverit în județul Satu Mare, drumurile fiind acoperite de zăpadă pe tot parcursul nopții de miercuri spre joi. Ninsoarea le-a dat bătăi de cap șoferilor, dar mai ales camionagiilor, care au rămas blocați la Pasul Huta-Certeze preț de 12 ore.

După ce, în cursul zilei de miercuri, a început să ningă abundent, zăpada s-a așternut rapid pe șoselele din județ. Așadar, în noaptea de miercuri spre joi, camionagiii au purtat o muncă grea pentru a scoate TIR-urile din blocaj și pentru a-și putea continua drumul. Unii dintre aceștia au declarat că au rămas blocați mai bine de 12 ore.

“Uitați că am 12 ore și jumătate de când sunt aici. E zăpadă… am încercat, am urcat până în prima curbă. Am patinat, am dat înapoi să nu încurc circulația. Nu dau cu sare, trec numai cu lama pur și simplu”, a spus un şofer, citat de Digi24.

În urma incidentului, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Ioan Rus, a declarat că, în ciuda ninsorii abundente din zona Oașului, pe drumurile județene se circulă bine, acestea fiind curățate de zăpadă. Totodată, vicepreședintele Consiliului Județean a declarat că firmele de deszăpezire s-au pus în mișcare, lucrând întreaga noapte la curățarea șoselelor.

“Am avut foarte mult de lucru, mai ales în zona Oaşului, acum totul este negru. Nu am avut probleme, nu a fost niciun incident, s-a muncit mult şi intens”, a declarat Ioan Rus.

Ioana Simion