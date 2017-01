Piticii în acţiune la Primavera Winter Cup

În acest week end micii fotbalişti pun stăpânire pe sala de sport a Colegiului Tehnic Traian Vuia.

Clubul de fotbal cPrimavera condus de Lucian Ploieştean şi Florin Fabian organizează a treia ediţie a PRIMAVERA WINTER CUP.

Sâmbătă se vor întrece echipele de copii născuţi în 2009 iar a doua zi cei din 2008.

Şi au anunţat prezenţa la aceste turnee cele mai bune echipe de copii din Maramureş, Sălaj Cluj şi bineînţeles , Satu Mare.

Azi competiţia va începe la ora 9 iar festivitatea de premiere e programată în jurul orei 19,30.

Şi cei din 2008 au acelaşi program cu startul la ora 9 şi festivitatea la 19,30.

Programul CUP-PRIMAVERA

SATU MARE-Editia a 3-a 22.01.2017

Grupa de varsta-2008

ECHIPE PARTICIPANTE

GRUPA A GRUPA B

PRIMAVERA Satu Mare Rosu CFR Cluj

JUNIORUL Satu Mare SOMESUL Satu Mare

PLIMOB Sighet SPORTING Recea

SPORTING Cluj Portocaliu ILCALCIO Satu Mare

GRUPA C

ATLETIC Zalau

PRIMAVERA Satu Mare Albastru

SPORTING Cluj Negru

MARA Baia Mare

PROGRAM DE DESFASURARE

WINTER CUP-PRIMAVERA SATU MARE-Editia a 3-a 21.01.2017

Grupa de varsta-2009

ECHIPE PARTICIPANTE

GRUPA A GRUPA B

PRIMAVERA Satu Mare SPORTING Cluj Portocaliu

LUCEAFARUL Cluj VIITORUL Zalau

SPORTING Recea JUNIORUL Satu Mare

ATLETIC Zalau ILCALCIO Satu Mare

GRUPA C

CFR Cluj

PLIMOB Sighet

KINDER Carei

SPORTING Cluj Negru

PROGRAM DE DESFASURARE

SAMBATA 21.01.2017

09.30: Il Calcio -Juniorul

09.50: Primavera- Atletic Zalau

10.10: Plimob – Kinder

10.30: Luceafarul- Recea

10.50: Sporting Cluj Portocaliu – Viitorul Zalau

11.10: CFR Cluj – Sporting Cluj Negru

11.30: Luceafarul – Primavera

11.50: Recea – Atletic Zalau

12.10: Sporting Cluj Portocaliu – Juniorul

12.30: Viitorul Zalau – Il Calcio

12.50: Plimob – CFR Cluj

13.10: Kinder – Sporting Cluj Negru

13.30: Luceafarul – Atletic Zalau

13.50: Primavera – Recea

14.10: Sporting Cluj Portocaliu – Il Calcio

14.30: Viitorul Zalau – Juniorul

14:50: Plimob – Sporting Cluj Negru

15:10: CFR Cluj – Kinder

JOCURI DE CLASAMENT

15.30:A4-B4:

15.50:A3-B3:

16.10:A2-B2:

16.30:A1-B1:

16.50: A4-C4:

17.10: A3-C3:

17.30: A2-C2:

17.50: A1-C1:

18.10:B4-C4:

18.30:B3-C3:

18.50:B2-C2:

19.10:B1-C1:

Ora 19.30-FESTIVITATEA DE PREMIERE

DUMINICA 22.01.2017

09.30: Primavera Rosu-Juniorul

09.50: Somesul- Il Calcio

10.10: Primavera Albastru– Mara

10.30: Plimob – Sporting Cluj Portocaliu

10.50: CFR Cluj – Recea

11.10: Atletic Zalau – Sporting Cluj Negru

11.30: Plimob – Primavera Rosu

11.50: Recea – Il Calcio

12.10: Atletic Zalau – Primavera Albastru

12.30: Juniorul -Sporting Cluj Portocaliu

12.50: CFR Cluj- Il Calcio

13.10: Mara – Sporting Cluj Negru

13.30: Sporting Cluj Portocaliu – Primavera Rosu

13.50: Somesul – Recea

14.10: Atletic Zalau -Mara

14.30: Plimob – Juniorul

14:50: CFR Cluj – Somesul

15:10: Primavera Albastru – Sporting Cluj Negru

JOCURI DE CLASAMENT

15.30:A4-B4:

15.50:A3-B3:

16.10:A2-B2:

16.30:A1-B1:

16.50: A4-C4:

17.10: A3-C3:

17.30: A2-C2:

17.50: A1-C1:

18.10:B4-C4:

18.30:B3-C3:

18.50:B2-C2:

19.10:B1-C1:

Ora 19.30-FESTIVITATEA DE PREMIERE

REGULAMENT

-taxa de participare este de 200 lei/echipa

-regulamentul este conform “Ghe. Ene”

-durata jocului-18 min

-intre jocuri nu se va efectua pauza,incalzirea echipelor se va face in spatele portilor,va rugam sa urmariti programul deoarece jocurile se pot disputa mai repede decat ora stabilita in program

-in caz de egalitate de puncte in grupe primul criteriu de departajare e meciul direct,apoi golaverajul,apoi golurile marcate

-reprezentatii echipelor participante vor declara pe proprie raspundere ca jucatorii propriilor echipe sunt apti din punct de vedere medical pentru a participa la activitati sportive

-in cazul contestatiilor legate de varsta copiilor echipele implicate in contestatie vor prezenta acte doveditoare referitoare la anul nasterii(legitimatie,pasaport sau certificat de nastere insotit de carnet de elev)

– echipele clasate pe primele trei locuri vor primi cupe,medalii si diplome,iar celelalte vor primi diplome

-va rugam ca la aceasta competitie sa primeze FAIR-PLAY-ul

-jocurile se disputa la sala de sport a Colegiului Tehnic Traian Vuia,B-dul Closca,Satu Mare.

SPORT PENTRU SANATATE MUNCA PENTRU PERFORMANTA!!!