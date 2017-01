Planuri mari pentru AJ Karate în 2017

Marti s-a desfăşurat prima sedinta din anul 2017 a Asociatiei Judetene de Karate Satu Mare, sedinta la care au luat parte conducatorii cluburilor afiliate la aceasta organizatie.

Sedinta a fost condusa de catre presedintele AJK, dl Magos Robert. Am avut un an bogat in organizarea evenimentelor importante ale karateului satmarean pe anul 2016, unul dintre acestia a fost chiar organizarea finalelor Campionatului National de Karate ESKU –FRK dupa o pauza de 10 ani , dar am avut stagii de pregatire cu maestri ai karateului mondial si competitii multe pe plan national si international. S-a organizat si o preselectie a sportivilor din AJK. Numarul sportivilor este in crestere la toate cluburile afiliate la AJK Satu Mare.

Proiect “Go Tokyo 2020”, la Satu Mare

In premiera in luna aprilie Satu Mare va deveni capitala karate-ului mondial WKF (olimpica) pentru cateva zile deoarece CS Samuraiul in colaborare cu Asociatia Judeteana de Karate Satu Mare a primit organizarea proiectului “GO TOKYO 2020 “ condus de catre selectionerul sportiv din cadrul World Karate Federation dl Davide Benetello – campion mondial si european WKF si este presedintele Federatiei Italiene de Karate. La acest eveniment sunt invitati karateka din Ungaria, Ucraina, Rusia, Polonia, Serbia, Germania, Austria, Italia si Romania, unde vor invata de la unul dintre cei mai titrati campioni ai momentului care va preda kumite timp de patru zile.

Pot participa doar cluburile afiliate la WKF (World Karate Federation).

“Anzik Arnold a salutat ideea de a acorda prime sportivilor deoarece si el ca sportiv, in vremea in care activa, ar fi dorit o astfel de sansa de a beneficia de sustinere financiara. Se vor oferi prime celor care obtin medalii la diferite competitii de karate oficiale WKF, campionatele balcanice, europene si mondiale pentru cadeti, juniori, U 21 si seniori”, a spus Magos Robert.

Au mai fost discutate lucruri tehnice, modificari in examinarea sportivilor si sa se puna un accent mai mare pe pregatirea tactico-fizica a sportivilor. Anzik Arnold a facut o propunere in ceea ce priveste aspectele tehnice.

Nyesti Csaba a subliniat importanta de a include in regulamentul interior regulamentul transferurilor sportivilor care vor sa schimbe clubul.

“Sper ca lucrurile prezentate conducerii AJK vor fi unele benefice atat pentru sportivi cat si pentru antrenori“, a sublinat Magos.

Premii atractive

Sportivii cluburilor membre ale Asociatiei Judetene de Karate din Satu Mare care sunt afiliate la Federatia Romana de Karate (Olimpica) in urma rezultatelor oficiale obtinute sub egida World Karate Federation (WKF) vor fi recompensati financiar de catre Asociatia Judeteana de Karate – Satu Mare. Aici ne referim la rezultatele obtinute la Campionatele Balcanice, Europene (EKF) si Mondiale (WKF) – locurile 1, 2, 3 la categoriile de varsta cadeti, juniori si seniori la probele de kata si kumite individual sau echipe. Fondurile de premiere vor fi acoperite din sponsorizari, donatii, reclame etc.

Se pleacă de la 200 de euro pentru aur la Balcaniadă, la cadeţi, până la 800 de euro pentru un titlu mondial la seniori.