Pregătiri pentru Ziua Mondială a Zonelor Umede

Cu ocazia evenimentului de mediu ”2 februarie – Ziua Mondială a Zonelor Umede”, având ca temă ”Zonele umede pentru reducerea dezastrelor” în cadrul sloganului ”Protejarea zonelor umede ajută la prevenirea fenomenelor meteo extreme”, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, Corpul Voluntarilor Ecologi în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română (SOR)– sucursala Satu Mare a continuat să organizeze recensământul păsărilor sălbatice acvatice, acțiune care se încadrează și în programul de evaluare pe termen lung a efectivelor de păsări organizat de Wetlands International (Zone umede internaționale), începând cu anul 1967, şi care se desfăşoară în fiecare an pe teritoriul a peste 100 de ţări din lumea întreagă.

În data de 17.01.2017, specialiști din cadrul A.P.M. Satu Mare, SOR-sucursala Satu Mare și 25 membri ai Corpului Voluntarilor Ecologi de la Școala Gimnazială Valea Vinului, conduși de doamnele profesoare Fernea Florica, Avram Ramona și Cotuțiu Adina, au efectuat observații pe râul Someș din zona localității.Ca urmare a gerului din ultimele săptămâni suprafața apei râului Someș a fost complet acoperită cu pod de gheață astfel că s-au înregistrat un număr mic de păsări și anume: rața mare : 15 ex.,pițigoi albastru: 4 ex., șorecar încălțat: 1 ex.(oaspete de iarnă), coțofană:2 ex. Tot la aceeași dată s-au efectuat observații și în zona localității Pomi unde ,în aceleași condiții de acoperire a suprafeței apei 100% cu pod de gheață, s-au înregistrat următoarele specii de păsări: presură galbenă – 1 exemplar, pițigoi mare – 1 ex., coțofană -3ex., cioară de semănătură :4 ex., mierlă neagră: 1 ex.

În data de 18.01.2017 specialiști din cadrul A.P.M. Satu Mare, SOR-sucursala Satu Mare și 15 membri ai Corpului Voluntarilor Ecologi de la Școala Gimnazială Avram Iancu din municipiul Satu Mare, conduși de doamna profesoară Racz Melinda , au efectuat observații pe râul Someș, aval de Podul Tehnologic, pe o distanță de circa 3 km. Suprafața apei era acoperită circa 80% cu pod de gheață. S-au înregistrat următoarele specii de păsări: rață mare: 350 ex., cormoran mare: 5 ex., lebădă de iarnă : 2 ex., ferestraș mare: 2 ex., erete vânăt : 1 ex., fazan: 6 ex., cioară de semănătură: 20ex., ciocănitoare mare: 2 ex., cioară grivă: 3 ex., pițigoi mare: 6 ex.

Se constată că din cauza înghețării apei din bălți, heleștee și de pe majoritatea râurilor păsările de apă se concentrează pe râul Someș, în porțiunile în care suprafața apei nu este complet acoperită de gheață.

Cu ocazia acestui eveniment de mediu se organizează pe plan internațional, în acestă perioadă, un concurs de fotografii având ca tematică zonele umede care pot preveni producerea fenomenelor extreme meteorologice.Pot participa tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani. Informații suplimentare se pot obține la adresa: http://www.worldwetlandsday.org.