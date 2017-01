Premiile Oscar 2017: Academia Americană de Film a anunțat nominalizările

Musicalul ”La La Land”, regizat de Damien Chazelle, este principalul favorit, având cele mai multe nominalizări la ediția din acest an a premiilor Oscar, 14 în total, inclusiv la premiul Oscar pentru cel mai bun film al anului.Este un număr record de nominalizări în istoria premiilor Oscar, în timp ce Meryl Streep a devenit actorul cu cele mai multe nominalizări individuale la Oscar din istorie, anunță BBC.

Așadar, la categoria cel mai bun film au fost nominalizate lungmetrajele ”Arrival”, ”Hacksaw Ridge”, ”Hidden Figgures”, ”Lion”, ”Moonlight”, ”Fences”, ”Hell or High Water”, ”La La Land” şi ”Manchester by the Sea”.

Ryan Gosling, protagonistul filmului ”La La Land”, se numără printre actorii care au fost nominalizaţi, marţi, la premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal, potrivit site-ului Academiei de film americane. La categoria cel mai bun actor în rol principal au mai fost nominalizaţi Casey Affleck (”Manchester by the Sea”), Andrew Garfield (”Hacksaw Ridge”), Ryan Gosling (”La La Land”), Viggo Mortensen (”Captain Fantastic”) şi Denzel Washington (”Fences”).

La categoria cea mai bună actriţă în rol principal au fost nominalizate Isabelle Huppeert (”Elle”), Ruth Negga (”Loving”), Natalie Portman (”Jackie”), Emma Stone (”La La Land”) şi Meryl Streep (”Florence Foster Jenkins”).

La categoria cea mai bună actriţă în rol secundar au fost nominalizate Viola Davis (”Fences”), Naomie Harris (”Moonlight”), Nicole Kidman (”Lion”), Octavia Spencer (”Hidden Figures”) și Michelle Williams (”Manchester by the Sea”).

La categoria cel mai bun actor într-un rol secundar au fost nominalizați Mahershala Ali (”Moonlight”), Jeff Bridges (”Hell Or High Water”), Lucas Hedges (”Manchester By The Sea”), Dev Patel (”Lion”) și Michael Shannon (”Nocturnal Animals”).

La categoria cel mai bun film străin au fost nominalizate lungmetrajele ”Land of Mine” (Danemarca), ”A Man Called Owe” (Suedia), ”The Salesman” (Iran), ”Tanna” (Australia) şi ”Toni Erdmann” (Germania). Lungmetrajul ”Toni Erdmann”, regizat de Maren Ade, este o coproducţie cu participare românească. Unul dintre producători este Ada Solomon.

Filmul spune povestea unui tată excentric, ajuns la pensie şi pus mereu pe glume, care hotărăşte să îi facă o vizită surpriză fiice sale, o femeie de carieră care lucrează la un proiect important ca strateg corporatist în Bucureşti.

La categoria cel mai bun regizor au fost nominalizaţi cineaştii Denis Villeneuve (”Arrival”), Mel Gibson (”Hacksaw Ridge”), Damien Chazelle (”La La Land”), Kenneth Lonergan (”Manchester by the Sea”) şi Barry Jenkins (”Moonlight”).

Cel mai bun documentar: ”Fire at Sea”, ”I Am Not Your Negro”, ”Life Animated”, ”13” și ”O.J.: Made in America”.

Cea mai bună imagine: ”Arrival”, ”La La Land”, ”Lion”, ”Moonlight” și ”Silence”.

Cel mai bun scenariu adaptat: ”Arrival”, ”Fences”, ”Hidden Figures”, ”Lion” și ”Moonlight”.

Cel mai bun film de animaţie: ”Kubo and the Two Strings”, ”Moana”, ”My Life as a Zucchini”, ”The Red Turtle” și ”Zootopia”.

Cele mai bune efecte vizuale: ”Rogue One: A Star Wars Story”, ”The Jungle Book”, ”Doctor Strange”, ”Fantastic Beats and Where to Find Them”, ”Arrival”, ”The BFG”, ”Kubo and the Two Strings” și ”A Monster Calls”.

Cel mai bun design de producţie: Arrival, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Hail, Caesar!, La La Land, Passengers

Cel mai bun scenariu original: Hell or High Water, La La Land, The Lobster, Manchester by the Sea, 20th Century Women

Cel mai bun montaj: Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, La La Land, Moonlight

Cea mai bună coloană sonoră: Jackie, La La Land, Lion, Moonlight, Passengers

Cel mai bun cântec: La La Land – Audition, La La Land – City of Stars, Moana – How Far I’ll Go, Jim: The James Foley Story – The Empty Chair, Trolls – Can’t Stop the Feeling

Cel mai bun montaj de sunet: Arrival, Deepwater Horizon, Hacksaw Ridge, La La Land, Sully

Cel mai bun mixaj de sunet: Arrival, Hacksaw Ridge, La La Land, Rogue One: A Star Wars Story, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: A Man Called Ove, Star Trek Beyond, Suicide Squad

Cele mai bune costume: Allied, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Florence Foster Jenkins, Jackie, La La Land

Cel mai bun scurtmetraj animat: Blind Vaysha, Borrowed Time, Pear Cider and Cigarettes, Pearl, Piper

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: Ennemis Entreniers, La Femme et le TGV, Silent Nights, Sing, Timecode

Cel mai bun scurtmetraj documentar: Extremis, 4.1 Miles, Joe’s Violin, Watani: My Homeland, The White Helmets Cea de-a 89-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 26 februarie la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala va fi transmisă în direct de postul american ABC şi va fi difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.