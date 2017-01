Războiul dintre Becali și Armată nu se va rezolva în justiție

Cel putin asa crede Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru international si patron al echipei FC Vaslui.

“Aceste probleme nu cred ca se rezolva in justitie, se rezolva la masa tratativelor”, a declarat Porumboiu la Digi Sport.

“Sunt convins ca Gigi Becali nu e fraier si nu va lasa sa-i scape Steaua din mana. Steaua e Steaua, are un patron care e Becali si altceva nu mai stiu”, a mai spus Porumboiu.

Gigi Becali mai are o singura cale de atac in justitie pentru a mentine dreptul de folosire a numelui Steaua, existand posibilitatea ca din vara sa fie obligat legal sa schimbe denumirea echipei.

In favoarea gasirii unui numitor comun s-a exprimat si Gheorghe Hagi, care spune ca Becali trebuie sa accepte sa plateasca pentru folosirea numelui Steaua si sa ajunga la un acord cu Armata in acest sens.